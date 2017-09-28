Рианна: «Я столько раз обжигалась»
Певица Рианна (Rihanna) на презентации бренда Fenty Beauty, Мадрид, Испания, 23 сентября 2017.
На днях Рианна презентовала свою новую линию косметики под названием Fenty Beauty (Фенти –фамилия певицы) в Мадриде. Звезда появилась перед фотокорреспондентами в розовом топе, открывающем плечи, и широкой светлой юбке.
Рианне то и дело приписывают романы с разными мужчинами. Певица говорит, что из-за такого внимания прессы у нее почти отсутствует личная жизнь.
Мне даже заговорить с кем-то некомфортно.
— Иногда просто болтаешь с кем-то на вечеринке — и тут же «бойфренд Рианны». Щедро! — Жаловалась 29-летняя певица в ходе интервью с корреспондентом журнала Tatler. — Пресса создает обстоятельства, в которых мне даже заговорить с кем-то некомфортно. Что, я не могу про¬сто сидеть или стоять рядом?! Если после вечеринки до меня доходит какой-то слух, я сразу прекращаю все контакты с тем, кто его распространяет. Приходится быть осмотрительной, знать, что человек говорит, зачем собирается спать со мной... Я столько раз обожглась, прежде чем поняла все эти вещи.