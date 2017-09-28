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Рианна: «Я столько раз обжигалась»

Певица Рианна (Rihanna) на презентации бренда Fenty Beauty, Мадрид, Испания, 23 сентября 2017.

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Рианна: «Я столько раз обжигалась»
Фото: GlobalLookPress

На днях Рианна презентовала свою новую линию косметики под названием Fenty Beauty (Фенти –фамилия певицы) в Мадриде. Звезда появилась перед фотокорреспондентами в розовом топе, открывающем плечи, и широкой светлой юбке.  

Рианне то и дело приписывают романы с разными мужчинами. Певица говорит, что из-за такого внимания прессы у нее почти отсутствует личная жизнь. 

Мне даже заговорить с кем-то некомфортно.

— Иногда просто болтаешь с кем-то на вечеринке — и тут же «бойфренд Рианны». Щедро! —  Жаловалась 29-летняя певица в ходе интервью с корреспондентом журнала Tatler. — Пресса создает обстоятельства, в которых мне даже заговорить с кем-то некомфортно. Что, я не могу про¬сто сидеть или стоять рядом?! Если после вечеринки до меня доходит какой-то слух, я сразу прекращаю все контакты с тем, кто его распространяет. Приходится быть осмотрительной, знать, что человек говорит, зачем собирается спать со мной... Я столько раз обожглась, прежде чем поняла все эти вещи.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2017 Теги: рианна

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