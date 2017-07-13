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Энди Макдауэлл: «Молодых актеров смотрят первыми»

Актриса Энди Макдауэлл (Andie MacDowell) на кинофестивале, Голливуд, США, 7 июля 2017.

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Энди Макдауэлл: «Молодых актеров смотрят первыми»
Фото: GlobalLookPress
 

Энди Макдауэлл посетила премьеру документального фильма «Кевин Окоин: Красавица и чудовище во мне» (Kevyn Aucoin Beauty & the Beast in Me), которая состоялась в рамках кинофестиваля Outfest в Лос-Анджелесе. Фильм посвящен знаменитому визажисту, который, в частности, первым описал технику контурирования.  

Недавно в интервью журналу Variety Макдауэлл пожаловалась на цветущий эйджизм в кинобизнесе: актрисы в возрасте никому не нужны, хотя их талант в расцвете.  

Это стереотип, что женщины в возрасте не интересны.

— Молодых актеров всегда рассматривают первыми для съемок, — сказала Энди, которой сейчас 59 лет. — Однажды я пришла на кастинг, хотя знала, что лет на десять старше, чем нужно. Режиссер мне сказал, что он сначала посмотрит на молодых. Тогда я ему ответила, что он не прав и что я не буду сниматься в этой роли в любом случае. Это стереотип, что женщины в возрасте не интересны. Многие не хотят снимать женщин в возрасте, считая, что в кино ходят для того, чтобы смотреть на молодых. Считается, что люди не хотят видеть программы, шоу и фильмы о зрелых женщинах. Так было очень долгое время. Однако сейчас мы добились прогресса.

По мнению звезды, лучший возраст для женщины — после 30 лет. В это время женщины и красивы, и умны. 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 13.07.2017 Теги: Энди Макдауэлл

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