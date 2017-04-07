Дженнифер Энистон: «Он обожает меня»
Дженнифер Энистон с мужем на премьере 3-го сезона сериала «Оставленные», Лос-Анджелес, 4 апреля 2017.
Премьера третьего сезона сериала «Оставленные» прошла в Голливуде на днях. Главную роль в нем играет Джастин Теру (Justin Theroux). Актер пришел на премьеру со своей супругой Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston).
В одном из последних интервью Дженнифер призналась, что очень счастлива с Джастином.
Мне не страшно открывать ему душу.
— Почему мне так хорошо рядом с мужем? — Рассуждала 48-летняя актриса. — Он обожает меня и окружает вниманием, в каком бы состоянии я не находилась. Мне не страшно открывать ему душу. Вдобавок Джастин делает меня лучше, потому что чувствую потребность заботиться о нем. Мне больно думать, что с ним что-то не в порядке. Он очень хороший человек.
Напомним, что Теру и Энистон сыграли свадьбу в августе 2015 года, а до того встречались три года.
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Обсуждение 6
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ЖаннаКак только Бред потерпел фиаско,она сразу стала счастливой.
08.04.17 05:08
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JuliaТак хочется его причесать.
07.04.17 22:23
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надявообще,мне нравится Дженифер Энистон, но тут, именно на этом фото, она меня смущает)))) в этом кожаном платье она похожа на борчика -качка в легкой весовой категории плюс как может сосок так впиваться в кожаное платье,жесть....
07.04.17 14:56