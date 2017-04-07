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Дженнифер Энистон: «Он обожает меня»

Дженнифер Энистон с мужем на премьере 3-го сезона сериала «Оставленные», Лос-Анджелес, 4 апреля 2017.

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Дженнифер Энистон: «Он обожает меня»
Фото: GlobalLookPress

Премьера третьего сезона сериала «Оставленные» прошла в Голливуде на днях. Главную роль в нем играет Джастин Теру (Justin Theroux). Актер пришел на премьеру со своей супругой Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston). 

В одном из последних интервью Дженнифер призналась, что очень счастлива с Джастином. 

Мне не страшно открывать ему душу.

— Почему мне так хорошо рядом с мужем? — Рассуждала 48-летняя актриса. — Он обожает меня и окружает вниманием, в каком бы состоянии я не находилась. Мне не страшно открывать ему душу. Вдобавок Джастин делает меня лучше, потому что чувствую потребность заботиться о нем. Мне больно думать, что с ним что-то не в порядке. Он очень хороший человек. 
 
Напомним, что Теру и Энистон сыграли свадьбу в августе 2015 года, а до того встречались три года. 

 
0 Не нравится 1 Нравится 07.04.2017 Теги: Дженнифер Энистон

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