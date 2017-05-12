Майкл Фассбендер: «Русские похожи на нас, ирландцев»

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Новый фильм Ридли Скотта (Ridley Scott) под названием «Чужой: Завет» вскоре выходит на экраны. Майкл Фассбендер сыграл в нем андроида по имени Дэвид.

Фассбендер бывал в России несколько раз. Во время последнего приезда он поговорил с корреспондентом журнала «Космополитен» и рассказал о том, что ему здесь больше всего запомнилось. Выяснилось, что звезде как-то пришлось выпивать в компании русских, и из-за этого он пропустил самолет.

«Иди-ка сюда, садись, будешь с нами пить».