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Майкл Фассбендер: «Русские похожи на нас, ирландцев»

Майкл Фассбендер (Michael Fassbender) на фотоколле фильма «Чужой: Завет», Мадрид, Испания, 8 мая 2017.

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Майкл Фассбендер: «Русские похожи на нас, ирландцев»
Фото: GlobalLookPress
Новый фильм Ридли Скотта (Ridley Scott) под названием «Чужой: Завет» вскоре выходит на экраны. Майкл Фассбендер сыграл в нем андроида по имени Дэвид.
 
Фассбендер бывал в России несколько раз. Во время последнего приезда он поговорил с корреспондентом журнала «Космополитен» и рассказал о том, что ему здесь больше всего запомнилось. Выяснилось, что звезде как-то пришлось выпивать в компании русских, и из-за этого он пропустил самолет. 
 

«Иди-ка сюда, садись, будешь с нами пить».

 
Мне кажется, русские по менталитету и отношению к жизни очень похожи на нас, ирландцев, сказал 40-летний актер. Вы тоже любите выпить в хорошей компании и рассказывать всякие истории. В вашей столице мне нравилось заговаривать с людьми на улице, они открытые и душевные. Помню, как однажды в московском аэропорту ждал свой рейс. За столик напротив сели двое мужчин, у них была бутылка очень хорошего спиртного. Я говорю: «Какой у вас виски отличный». Один из них посмотрел на меня так свирепо, что я подумал, сейчас убьет, и вдруг он произнес: «Иди-ка сюда, садись, будешь с нами пить». Ну я такой говорю им: «Что вы, мне на самолет надо, да и вообще я уже вчера переборщил». А он мне: «Не обсуждается, парень, нам до посадки нужно успеть прикончить эту бутылку». И мы, трое совершенно незнакомых людей, сели вместе приканчивать бутылку. Под конец они уже меня обнимали как родного и приглашали в гости. Свой самолет я, естественно, пропустил и полетел следующим рейcом в страшном похмелье, но это уже никого не волновало. Кстати, эти мужчины не знали, что я актер, и не видели ни одного моего фильма.

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 12.05.2017 Теги: Майкл Фассбендер

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Обсуждение 3  

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  • clumsy snipe
    Наш человек :)))))
    		 13.05.17 12:53
         
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  • Прелесть
    Никогда в Ирландии не был самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения. Топ-20 самых пьющих стран мира, по данным ВОЗ, выглядит на данный момент так: 20 место у Австрии, где ежегодно выпивают 13,24 литра этанола в год на душу населения. Тем временем 19 позицию заняла Словакия с 13,33 литра. Великобритания и Дания делят 18 строчку этого сомнительного соревнования. Польша на 17 месте (13,25 литра), Россия на 16-м (13,50). Алкоголь наряду с другими психоактивными веществами используется человеком еще с первобытных времен. Сначала он был частью шаманских обрядов, затем стал употребляться в рекреационных целях, как стимулятор аппетита и антисептик.В первую десятку не попали также Франция, Ирландия (как и Россия, заслужившая славу много пьющей страны), Португалия и Южная Корея с 13,66, 14,41, 14,55 и 14,80 литра соответственно. Десятка наиболее активных потребителей крепенького включает в себя Литву (15,03 литра в год), Хорватию (15,11), Белоруссию (15,13), Словению (15,19), Румынию (15,30), Андорру (15,48), Эстонию (15,57) и Украину (15,60). Первую тройку составили Венгрия (16,27), Чехия (16,45) и Молдавия (18,22).
    		13.05.17 05:32
         
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  • Marana Vilnius
    Впервые я в Ирландии была лет 12 назад, "посчастливилось" попасть на День Св. Патрика. Мамма миа! Столько и таких пьяных людей любого возраста и пола я в своей жизни никогда не видела ни до, ни после. Россия - детский сад по сравнению с Ирландией, где самый высокий уровень потребления алкоголя в Европе на душу населения. Запомнилась картинка на входе в бар, откуда слегка поддавшие внуки (правнуки?) лет по 18-19 вели свою в хлам пьяную родственницу лет 70+, а один держал в руках её босоножки, т.к. она обуться была не в состоянии (да даже стоять толком не могла). Часа через два-три процентов 90 посетителей бара были в том же состоянии, что и бабуля, остальные - иностранцы.
    		 12.05.17 16:52
         
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