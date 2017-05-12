Майкл Фассбендер: «Русские похожи на нас, ирландцев»
Майкл Фассбендер (Michael Fassbender) на фотоколле фильма «Чужой: Завет», Мадрид, Испания, 8 мая 2017.
«Иди-ка сюда, садись, будешь с нами пить».
Предыдущие фото
Обсуждение 3
-
Наш человек :)))))
13.05.17 12:53
-
ПрелестьНикогда в Ирландии не был самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения. Топ-20 самых пьющих стран мира, по данным ВОЗ, выглядит на данный момент так: 20 место у Австрии, где ежегодно выпивают 13,24 литра этанола в год на душу населения. Тем временем 19 позицию заняла Словакия с 13,33 литра. Великобритания и Дания делят 18 строчку этого сомнительного соревнования. Польша на 17 месте (13,25 литра), Россия на 16-м (13,50). Алкоголь наряду с другими психоактивными веществами используется человеком еще с первобытных времен. Сначала он был частью шаманских обрядов, затем стал употребляться в рекреационных целях, как стимулятор аппетита и антисептик.В первую десятку не попали также Франция, Ирландия (как и Россия, заслужившая славу много пьющей страны), Португалия и Южная Корея с 13,66, 14,41, 14,55 и 14,80 литра соответственно. Десятка наиболее активных потребителей крепенького включает в себя Литву (15,03 литра в год), Хорватию (15,11), Белоруссию (15,13), Словению (15,19), Румынию (15,30), Андорру (15,48), Эстонию (15,57) и Украину (15,60). Первую тройку составили Венгрия (16,27), Чехия (16,45) и Молдавия (18,22).
13.05.17 05:32
-
Marana VilniusВпервые я в Ирландии была лет 12 назад, "посчастливилось" попасть на День Св. Патрика. Мамма миа! Столько и таких пьяных людей любого возраста и пола я в своей жизни никогда не видела ни до, ни после. Россия - детский сад по сравнению с Ирландией, где самый высокий уровень потребления алкоголя в Европе на душу населения. Запомнилась картинка на входе в бар, откуда слегка поддавшие внуки (правнуки?) лет по 18-19 вели свою в хлам пьяную родственницу лет 70+, а один держал в руках её босоножки, т.к. она обуться была не в состоянии (да даже стоять толком не могла). Часа через два-три процентов 90 посетителей бара были в том же состоянии, что и бабуля, остальные - иностранцы.
12.05.17 16:52