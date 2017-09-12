Пенелопа Крус: «Я хорошая девочка»

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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем (Javier Bardem) представили на Венецианском кинофестивале свой новый фильм «Любить Пабло». Хавьер сыграл колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, а Крус — влюбившуюся в него журналистку. На красной ковровой дорожке на Пенелопе было белое платье Atelier Versace.

43-летняя мать двоих детей в отличной форме. Недавно в интервью журналу «7 Дней» Крус рассказала о том, как ей удается оставаться стройной.

В последние годы я занимаюсь пилатесом.

— Я танцевала пятнадцать лет своей жизни, с раннего детства, — сказала актриса. — А это означает восемь часов в день шесть дней в неделю тренировок. Тяжело, но дает отличную подготовку и закалку на будущее. Помню, я так уставала в конце дня, что засыпала как убитая — и с чувством глубочайшего удовлетворения. А в последние годы я занимаюсь пилатесом. Эти упражнения ведь изначально были именно для танцоров и танцовщиц придуманы, чтобы разрабатывать те мускулы, которые во время танцев не работают. Еще люблю йогу. Когда снимаешься, трудно уделять время спорту. Но я стараюсь. А если мы живем какое-то время в Лос-Анджелесе, то там ноги сами тебя несут в ближайший фитнес-клуб. Американцы все туда ходят, словно определенная энергия в воздухе разлита, и просто невозможно этому не поддаться. И есть я стараюсь здоровую пищу. Курила, но бросила, хотя и с трудом. Так что я хорошая девочка.

Напомним, что Крус и Бардем поженились в 2010 году после трех лет отношений. У пары есть сын Леонардо (Leonardo) и дочь Луна (Luna).