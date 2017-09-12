 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пенелопа Крус: «Я хорошая девочка»

Актриса Пенелопа Крус (Penelope Cruz) с мужем на премьере фильма, Венеция, Италия, 6 сентября 2017.

0 0
Пенелопа Крус: «Я хорошая девочка»
Фото: GlobalLookPress

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем (Javier Bardem) представили на Венецианском кинофестивале свой новый фильм «Любить Пабло». Хавьер сыграл колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, а Крус — влюбившуюся в него журналистку. На красной ковровой дорожке на Пенелопе было белое платье Atelier Versace. 

43-летняя мать двоих детей в отличной форме. Недавно в интервью журналу «7 Дней» Крус рассказала о том, как ей удается оставаться стройной. 

В последние годы я занимаюсь пилатесом.

— Я танцевала пятнадцать лет своей жизни, с раннего детства, — сказала актриса. — А это означает восемь часов в день шесть дней в неделю тренировок. Тяжело, но дает отличную подготовку и закалку на будущее. Помню, я так уставала в конце дня, что засыпала как убитая — и с чувством глубочайшего удовлетворения. А в последние годы я занимаюсь пилатесом. Эти упражнения ведь изначально были именно для танцоров и танцовщиц придуманы, чтобы разрабатывать те мускулы, которые во время танцев не работают. Еще люблю йогу. Когда снимаешься, трудно уделять время спорту. Но я стараюсь. А если мы живем какое-то время в Лос-Анджелесе, то там ноги сами тебя несут в ближайший фитнес-клуб. Американцы все туда ходят, словно определенная энергия в воздухе разлита, и просто невозможно этому не поддаться. И есть я стараюсь здоровую пищу. Курила, но бросила, хотя и с трудом. Так что я хорошая девочка. 

Напомним, что Крус и Бардем поженились в 2010 году после трех лет отношений. У пары есть сын Леонардо (Leonardo) и дочь Луна (Luna).

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: Пенелопа Крус

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору