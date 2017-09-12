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Мишель Пфайффер: «Дети вылетели из гнезда»

Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer) с мужем на премьере фильма, Венеция, Италия, 5 сентября 2017.

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Мишель Пфайффер: «Дети вылетели из гнезда»
Фото: GlobalLookPress

На премьере фильма «Мама!» Мишель Пфайффер появилась под руку со своим мужем сценаристом Дэвидом Э. Келли (David E. Kelley). На актрисе было серебристое платье от Michael Kors. 

Одно время Мишель почти перестала сниматься. Она говорила, что ей больше нравится проводить время с семьей.

Меня просто перестали приглашать на съемки.

— Я была слишком разборчива в выборе ролей и выбирала только те проекты, которые позволяли мне подстраиваться под расписание моих детей, — призналась 59-летняя актриса в интервью для Interview Magazine. — Я стала так осторожна в выборе ролей, что меня просто перестали приглашать на съемки.

Сейчас дети звезды выросли, и Пфайффер решила вернуться к работе. 

— Время шло, дети росли. Сейчас они уже выросли и, как говорится, вылетели из гнезда, — говорит Мишель. — И сейчас я с радостью возвращаюсь к работе, у меня наконец-то есть возможность полностью погрузиться в свою карьеру.

Клаудии Роуз (Claudia Rose), приемной дочери звезды, уже 25 лет, а ее родному сыну Джону Генри (John Henry) — 23.

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 12.09.2017 Теги: Мишель Пфайффер

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