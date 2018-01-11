Пенелопа Крус: «Все были очень уважительны со мной»

Фото: GlobalLookPress

На премьеру нового сезона сериала «Американская история ужасов» Пенелопа Крус пришла в темно-лиловом платье Stella McCartney.

Недавно 43-летняя Крус появилась на обложке британского издания Esquire. На этом снимке она позирует полностью обнаженной, прикрывая наготу бархатным занавесом. В сопутствующем фотосессии интервью голливудская дива рассказала о том, как когда-то впервые решилась на съемки в откровенной сцене. В то время она получила роль в своем первом фильме под названием «Ветчина Ветчина».

Я не была в восторге от того, что мне придется сниматься обнаженной.

— Конечно, я не была в восторге по поводу того, что мне придется сниматься обнаженной, но, тем не менее, я сделала это, — вспоминала Пенелопа. — Все были очень уважительны со мной, понимая, что мне всего 18, и у меня нет опыта.

После того, как съемки картины «Ветчина Ветчина» были закончены, Пенелопа поняла, что актерская профессия — ее судьба.

— В последний день съемок я начала плакать: «Что если меня больше никогда не позовут сниматься?» — рассказала актриса.