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Кэти Перри: «Мизогиния и сексизм были в моем детстве»

Певица Кэти Перри (Katy Perry) на пресс-конференции Disney ABC, Пасадена, США, 8 января 2018.

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Кэти Перри: «Мизогиния и сексизм были в моем детстве»
Фото: GlobalLookPress

Кэти приняла участие в пресс-туре телеканала Disney ABC. Она вошла в жюри в новом сезоне шоу American Idol, эту программу начнут показывать весной. 

Недавно в интервью журналу Vogue Кэти поделилась, что ей не нравится президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Она считает его сексистом, который относится к женщинам, как к неодушевленным объектам. 

Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем.

— Мизогиния и сексизм были в моем детстве, — сказала 33-летняя Кэти. — У меня есть опыт отношений с мужчинами, которые не рассматривают тебя как равную и умеют подавлять. Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем, который привык все контролировать.

При этом Перри не собирается много говорить о политике:

— Я не думаю, что нужно кричать на каждом углу о своих политических взглядах. Но я считаю, что свои права нужно отстаивать. Если у нас есть голос, важно использовать его и делать это нужно именно сейчас.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 12.01.2018 Теги: кэти перри

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