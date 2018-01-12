Кэти Перри: «Мизогиния и сексизм были в моем детстве»

Фото: GlobalLookPress

Кэти приняла участие в пресс-туре телеканала Disney ABC. Она вошла в жюри в новом сезоне шоу American Idol, эту программу начнут показывать весной.

Недавно в интервью журналу Vogue Кэти поделилась, что ей не нравится президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Она считает его сексистом, который относится к женщинам, как к неодушевленным объектам.

Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем.

— Мизогиния и сексизм были в моем детстве, — сказала 33-летняя Кэти. — У меня есть опыт отношений с мужчинами, которые не рассматривают тебя как равную и умеют подавлять. Я почувствовала себя маленьким ребенком, который сталкивается со страшным парнем, который привык все контролировать.

При этом Перри не собирается много говорить о политике:

— Я не думаю, что нужно кричать на каждом углу о своих политических взглядах. Но я считаю, что свои права нужно отстаивать. Если у нас есть голос, важно использовать его и делать это нужно именно сейчас.