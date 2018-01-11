 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Эмма Уотсон: «Не стоит недооценивать себя»

Актриса Эмма Уотсон (Emma Watson) на Golden Globe Awards, Лос-Анджелес, США, 7 января 2018.

0 0
Эмма Уотсон: «Не стоит недооценивать себя»
Фото: GlobalLookPress

На церемонии вручения наград «Золотой глобус» Эмма Уотсон появилась вместе с Мараи Лараси (Marai Larasi), которая специализируется на защите от насилия афроамериканок и представительниц других рас в Великобритании.

В недавнем интервью для издания BuzzFeed звезду фильмов о Гарри Поттере спросили, чему бы она научила свою дочь прежде всего (если бы у нее была дочь).

Мне хотелось бы, чтобы она знала, что никогда не стоит недооценивать свои силы, ответила 27-летняя Эмма. Некоторым молодым девушкам кажется, что их мнение не имеет значения. Я надеюсь, что моя дочь будет думать иначе.

Сама Уотсон нередко сталкивалась с тем, что в нее не верили другие люди.

«Ох, Вы даже не представляете, что вы только что сделали».

— Иногда мне говорили, что я чего-то не могу, что у меня не хватит сил, что это будет слишком сложно для меня, — призналась звезда. — Такие слова я стараюсь использовать в качестве мотивации, чтобы доказать, что я могу это сделать! И если кто-то говорит мне очередное «ты не сможешь», то я отвечаю: «Ох, Вы даже не представляете, что вы только что сделали».

 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: Эмма Уотсон

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору