Эмма Уотсон: «Не стоит недооценивать себя»

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На церемонии вручения наград «Золотой глобус» Эмма Уотсон появилась вместе с Мараи Лараси (Marai Larasi), которая специализируется на защите от насилия афроамериканок и представительниц других рас в Великобритании.

В недавнем интервью для издания BuzzFeed звезду фильмов о Гарри Поттере спросили, чему бы она научила свою дочь прежде всего (если бы у нее была дочь).

— Мне хотелось бы, чтобы она знала, что никогда не стоит недооценивать свои силы, — ответила 27-летняя Эмма. — Некоторым молодым девушкам кажется, что их мнение не имеет значения. Я надеюсь, что моя дочь будет думать иначе.

Сама Уотсон нередко сталкивалась с тем, что в нее не верили другие люди.

«Ох, Вы даже не представляете, что вы только что сделали».

— Иногда мне говорили, что я чего-то не могу, что у меня не хватит сил, что это будет слишком сложно для меня, — призналась звезда. — Такие слова я стараюсь использовать в качестве мотивации, чтобы доказать, что я могу это сделать! И если кто-то говорит мне очередное «ты не сможешь», то я отвечаю: «Ох, Вы даже не представляете, что вы только что сделали».