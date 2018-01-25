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Пол Маккартни: «Всё было гораздо тоньше»

Певец Пол Маккартни (Paul McCartney) на модном показе, Лос-Анджелес, США, 16 января 2018.

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Пол Маккартни: «Всё было гораздо тоньше»
Фото: GlobalLookPress

На показ новой коллекции своей дочери Стеллы Маккартни (Stella McCartney) сэр Пол пришел с супругой Нэнси Шевелл (Nancy Shevell).

Группа «Битлз» уже стала легендой. В одном из интервью музыкант рассказал, что ему странно слышать истории о своем прошлом от других людей, и что многое в этих историях неправда. В частности, сейчас многие полагают, что лидером коллектива был Джон Леннон (John Lennon), тогда как, по словам Маккартни, в коллективе все были равны. 

Историю «Битлз» преподают в школе.

Знаете, историю «Битлз» преподают в школе, говорит сэр Пол, которому сейчас 75 лет. Мои внуки подходят ко мне и говорят: «Дедушка, сегодня мы видели тебя в учебнике». А я думаю: «Правда? О, нет, это ужасно». Мне нравится, когда люди не выдумывают лишнего. Когда некоторые начинаются анализировать всё, что происходило с нами, я недоумеваю: «С чего они это взяли?» Их там не было, они ничего не знают, они не сидели в одной комнате со мной и Джоном и не видели, кто и что делает. Они всего лишь услышали какие-то истории, но на самом деле всё было гораздо тоньше. Когда мы с Джоном сидели рядом, не было чего-то такого (делает пародию на недовольного Леннона): «Эй, Пол, напиши-ка мелодию… да, ты, засранец!» А в фильме показали бы именно такую сцену (говорит высоким голосом): «Да, Джон, хорошо, как насчёт вот этого: ла ла ла…»

 
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0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2018 Теги: Пол Маккартни

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