Пэрис Джексон: «Животные – вся моя жизнь»

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Пэрис шокировала модников, собравшихся на показе новой коллекции Стеллы Маккартни (Paris Jackson), появившись на мероприятии со спортивной поясной сумкой вместо изящного клатча.

Подростковый возраст дался дочери Майкла Джексона (Michael Jackson) тяжело: она несколько раз совершала попытки самоубийства, долго боролась с депрессией. Сейчас ей 19 лет, Пэрис освоилась с ролью звезды, работает, занимается благотворительностью и, похоже, обрела покой в душе. В одном из последних интервью девушка призналась, что живет обычной, спокойной жизнью:

У меня не очень насыщенная жизнь.

— У меня есть четыре собаки и три кошки, и они — вся моя жизнь, — говорит модель. — Когда я не работаю и не отдыхаю, мой день обычно состоит из чтения, телешоу и прогулок с моими животными, либо братьями. У меня не очень насыщенная жизнь. Спокойная жизнь — счастливая жизнь.

Также Пэрис любит проводить время со своими друзьями и отдыхать на свежем воздухе. Она очень близка со своими братьями Принсом (Prince) и Принсом II (Prince II).