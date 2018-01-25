 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пэрис Джексон: «Животные – вся моя жизнь»

Модель Пэрис Джексон (Paris Jackson) на модном показе, Лос-Анджелес, США, 16 января 2018.

0 0
Пэрис Джексон: «Животные – вся моя жизнь»
Фото: GlobalLookPress

Пэрис шокировала модников, собравшихся на показе новой коллекции Стеллы Маккартни (Paris Jackson), появившись на мероприятии со спортивной поясной сумкой вместо изящного клатча.

Подростковый возраст дался дочери Майкла Джексона (Michael Jackson) тяжело: она несколько раз совершала попытки самоубийства, долго боролась с депрессией. Сейчас ей 19 лет, Пэрис освоилась с ролью звезды, работает, занимается благотворительностью и, похоже, обрела покой в душе. В одном из последних интервью девушка призналась, что живет обычной, спокойной жизнью: 

У меня не очень насыщенная жизнь.

— У меня есть четыре собаки и три кошки, и они — вся моя жизнь, — говорит модель. — Когда я не работаю и не отдыхаю, мой день обычно состоит из чтения, телешоу и прогулок с моими животными, либо братьями. У меня не очень насыщенная жизнь. Спокойная жизнь — счастливая жизнь. 

Также Пэрис любит проводить время со своими друзьями и отдыхать на свежем воздухе. Она очень близка со своими братьями Принсом (Prince) и Принсом II (Prince II).

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2018 Теги: Пэрис Джексон

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Гость
    Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
    		26.01.18 01:39
         
    -2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору