Наталья Водянова: «Заводить детей было безумием»

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Помимо Натальи Водяновой на показе новой коллекции Dior побывали Саша Пивоварова, Ульяна Сергеенко, Оливия Палермо (Olivia Palermo) и другие.

В одном из интервью Водянова призналась, что в юности была безрассудной, следовала зову сердца, а не голосу разума. В частности, она родила первого ребенка, сына Лукаса (Lucas), когда ей было всего 19 лет, и ее карьера была на взлете. Многие считали, что таким образом она ставит крест на дальнейшем профессиональном развитии.

Я была влюблена.

— Заводить детей тогда было настоящим безумием, — со смехом говоорит Водянова, которой сейчас 35 лет. — Но я была влюблена, и это казалось важнее всего другого на свете. Если бы я узнала, что моя дочь забеременела в 18 лет, я бы ее точно убила.

Напомним, что Наталья родила троих детей от своего первого мужа, аристократа Джастина Портмана (Justin Portman). Сейчас она состоит в фактическом браке с бизнесменом Антуаном Арно (Antoine Arnault), в этих отношениях появились еще двое сыновей.