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Дита фон Тиз: «"Плохие мальчики" иногда привлекают»

Дита фон Тиз (Dita von Teese) на вечеринке Panthere de Cartier в Лос-Анджелесе, США, 5 мая 2017.

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Дита фон Тиз: «"Плохие мальчики" иногда привлекают»
Фото: Пресс-служба
Знаменитая танцовщица Дита фон Тиз появилась в черном комбинезоне от Ulyana Sergeenko Couture на вечеринке Panthere de Cartier. На мероприятии также побывали Дакота Джонсон (Dakota Johnson), Кирстен Данст (Kirsten Dunst), Миранда Керр (Miranda Kerr) и другие звезды. 

На вечере бренда Cartier фон Тиз впервые за долгое время встретилась со своим экс-супругом Мэрилином Мэнсоном (Marilyn Manson). Бывшие муж и жена предпочли проводить время в разных компаниях. Они расстались в 2006 году, через год после свадьбы. Впоследствии Дита говорила, что брак разрушил их отношения: «Я называю нашу свадьбу поцелуем смерти. Это был гвоздь в гроб. Мы поженились, а потом... я не поддержала его образ жизни. И пришел кто-то, кто поддержал», — говорила танцовщица. Под «кем-то, кто поддержал» она имела в виду актрису Эван Рейчел Вуд (Evan Rachel Wood), к которой ушел Мэнсон. 

В одном из последних интервью Диту спросили, почему, по ее мнению, женщин привлекают «плохие мальчики». 

Это как с фастфудом.

— Я думаю, имидж «плохого мальчика» на самом деле иногда может привлечь женщину, ведь пережить приключение время от времени — это же здорово, — сказала 44-летняя звезда в интервью для «Вокруг ТВ». — Это как с фастфудом: иногда его можно себе позволить, но на каждый день – это не самый лучший выбор.

 

 
0 Не нравится 1 Нравится 11.05.2017 Теги: Дита фон Тиз

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