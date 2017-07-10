Елена Перминова: «Обожаю всякие маски»

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Помимо Елены Перминовой показ новой коллекции Elie Saab посетили Ульяна Сергеенко, Оливия Палермо (Olivia Palermo) и многие другие.

Супруге российского бизнесмена Александра Лебедева сейчас 30 лет, она мама троих детей. При этом Перминова совершенно не изменилась внешне за последние 10 лет. Недавно в интервью для журнала Glamour ее спросили, как она ухаживает за кожей.

Раз в два месяца хожу на фотоомоложение.

— Я обожаю всякие маски, это обязательная процедура, — говорит Елена. — По утрам, если есть время, наношу увлажняющую маску. После перелетов и тяжелых съемочных дней не могу обойтись без очищающей маски. Раз в неделю использую отбеливающую. Из салонных процедур я раз в два месяца хожу на фотоомоложение.

Чтобы скрыть следы усталости, Елена использует альгинатные маски.

— Это просто находка, попробуйте, — восхищается модель. — А еще я всегда пью много воды.