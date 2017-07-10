 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Елена Перминова: «Обожаю всякие маски»

Модель Елена Перминова перед показом новой коллекции Elie Saab, Париж, Франция, 5 июля 2017.

0 0
Елена Перминова: «Обожаю всякие маски»
Фото: GlobalLookPress
 

Помимо Елены Перминовой показ новой коллекции Elie Saab посетили Ульяна Сергеенко, Оливия Палермо (Olivia Palermo) и многие другие. 

Супруге российского бизнесмена Александра Лебедева сейчас 30 лет, она мама троих детей. При этом Перминова совершенно не изменилась внешне за последние 10 лет. Недавно в интервью для журнала Glamour ее спросили, как она ухаживает за кожей. 

Раз в два месяца хожу на фотоомоложение.

— Я обожаю всякие маски, это обязательная процедура, — говорит Елена. — По утрам, если есть время, наношу увлажняющую маску. После перелетов и тяжелых съемочных дней не могу обойтись без очищающей маски. Раз в неделю использую отбеливающую. Из салонных процедур я раз в два месяца хожу на фотоомоложение.

Чтобы скрыть следы усталости, Елена использует альгинатные маски. 

— Это просто находка, попробуйте, — восхищается модель. — А еще я всегда пью много воды.

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 10.07.2017 Теги: Елена Перминова

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
  • nwbphnuv7
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:21
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ольга
    меня удивляет вот эта мода выставлять ножищи 45го размера в таких вот босоножках(( ну неужели красиво(((
    		10.07.17 21:44
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • melisa
    ну и зачем эта мать троих детей в Париже прям все срамные ,как говорится ,места -то показывает ? она же модельер вроде , неужели не нашлось хитрости , чтобы удлиннить юбчонку , хоть на пару см , дизайнерская идея вряд ли бы пострадала . да и ноги у нее так себе , с этого ракурса хорошо , а вообще-то кривые они и довольно жилистые на других фото , чего уж там выставлять особо
    		 10.07.17 20:54
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору