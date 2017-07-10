Елена Перминова: «Обожаю всякие маски»
Модель Елена Перминова перед показом новой коллекции Elie Saab, Париж, Франция, 5 июля 2017.
Помимо Елены Перминовой показ новой коллекции Elie Saab посетили Ульяна Сергеенко, Оливия Палермо (Olivia Palermo) и многие другие.
Супруге российского бизнесмена Александра Лебедева сейчас 30 лет, она мама троих детей. При этом Перминова совершенно не изменилась внешне за последние 10 лет. Недавно в интервью для журнала Glamour ее спросили, как она ухаживает за кожей.
Раз в два месяца хожу на фотоомоложение.
— Я обожаю всякие маски, это обязательная процедура, — говорит Елена. — По утрам, если есть время, наношу увлажняющую маску. После перелетов и тяжелых съемочных дней не могу обойтись без очищающей маски. Раз в неделю использую отбеливающую. Из салонных процедур я раз в два месяца хожу на фотоомоложение.
Чтобы скрыть следы усталости, Елена использует альгинатные маски.
— Это просто находка, попробуйте, — восхищается модель. — А еще я всегда пью много воды.
Предыдущие фото
Обсуждение 3
-
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:21
-
Ольгаменя удивляет вот эта мода выставлять ножищи 45го размера в таких вот босоножках(( ну неужели красиво(((
10.07.17 21:44
-
melisaну и зачем эта мать троих детей в Париже прям все срамные ,как говорится ,места -то показывает ? она же модельер вроде , неужели не нашлось хитрости , чтобы удлиннить юбчонку , хоть на пару см , дизайнерская идея вряд ли бы пострадала . да и ноги у нее так себе , с этого ракурса хорошо , а вообще-то кривые они и довольно жилистые на других фото , чего уж там выставлять особо
10.07.17 20:54