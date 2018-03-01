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Оксана Федорова: «Восстановиться после родов было сложно»

Телеведущая Оксана Федорова на выставке Collection Premier Moscow, 20 февраля 2018.

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Оксана Федорова: «Восстановиться после родов было сложно»
Фото: Пресс-служба
 
Оксана Федорова появилась на открытии 30-го сезона CPM в фиолетовом платье, длинной меховой безрукавке в тон и серебристых сапожках. Звезда дополнила образ красной шляпой. 
 
40-летняя Федорова выглядит юной и цветущей. Недавно в интервью журналу Woman.ru бывшую «Мисс Вселенная» спросили, как она поддерживает себя в форме.
 

Все обменные процессы в организме ощутимо замедлились.

 
— После вторых родов восстановиться было крайне сложно, — ответила Оксана. — Все обменные процессы в организме ощутимо замедлились. Пришлось пересмотреть свой образ жизни, вспомнить про два с половиной литра воды в день и дробное питание. Я забыла на время про рис, картошку, каши и сыр. Сегодня уже ем все, но понемногу. Как гласит народная мудрость: «Еду надо пить, а чай есть» (улыбается). Также каждый день необходимо проходить пешком хотя бы два километра и потеть. 
 
Напомним, что у Федоровой и ее мужа, сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина растут двое детей. Сыну Феде сейчас 6 лет, дочке Лизе — 3 года. 
 
 
 
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0 Не нравится 1 Нравится 01.03.2018 Теги: Оксана Федорова

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