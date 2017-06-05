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Оксана Федорова: «Мужчина должен приносить пользу»

Телеведущая Оксана Федорова на фестивале здоровья и безопасности детей, Москва, 1 июня 2017.

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Оксана Федорова: «Мужчина должен приносить пользу»
Фото: GlobalLookPress
 

1 июня на территории больницы имени З.И. Башляевой прошел Московский фестиваль здоровья и безопасности детей. Помимо Федоровой праздник посетили Павел Астахов, Сати Казанова, Виталий Гогунский и многие другие. 

Вопросы детской безопасности важны для знаменитой красавицы, ведь у нее растут двое малышей. Сыну Феде сейчас 5 лет, дочке Лизе — 3 года. Недавно Федорова рассказала о детях журналу StarHit.

— Федор прекрасно чувствует себя в воде, он вообще очень спортивный мальчик, — похвасталась 39-летняя звезда. — Любит книги, особенно короткие маленькие истории, рассказы, сказки. Читаем классику: Чуковского, Барто, Пушкина — «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде». Начали «Конек-Горбунок» Ершова, но это длинное произведение, сыну трудно пока осилить. Лиза — бойкая девочка, любит рисовать, лепить, строить, занимается хореографией. Уже сейчас видно, что она творческая натура, а Федя вырастет сильным.

Оксана — бывший следователь, а ее муж Андрей Бородин — офицер ФСБ. Неудивительно, что они хотели бы, чтобы их сын стал военным.

Мальчики должны проходить такую школу жизни, как армия.

— Считаю, что мальчики, если у них нет противопоказаний, должны проходить такую школу жизни, как армия, — говорит Федорова. — И мне самой нравится идея, что сын, возможно, станет военнослужащим, как его папа. Мужчина должен приносить пользу. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 05.06.2017 Теги: Оксана Федорова

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