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Лера Кудрявцева: «Семья должна быть с детьми»

Телеведущая Лера Кудрявцева на церемонии вручения премии Topical Style Awards, Москва, 24 мая 2017.

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Лера Кудрявцева: «Семья должна быть с детьми»
Фото: GlobalLookPress
 

Лера Кудрявцева получила титул «Богемный шик» в ходе церемонии вручения премии журнала Moda topical. Помимо телеведущей на мероприятии побывали  Анастасия Заворотнюк, Аделина Сотникова, Авраам Руссо, Виктория Лопырева, Дмитрий и Елена Маликовы, Дмитрий Хрусталев и другие. 

В последнее время то и дело появляются слухи о том, что Кудрявцева беременна. Недавно в интервью для портала Tele.ru Лера рассказала, что думает об этих сплетнях.

Хочется чтобы все произошло естественно.

— Семья должна быть с детьми обязательно, — говорит 46-летняяя звезда. — Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю достижения медицины и радуюсь, когда слышу, что женщина стала мамочкой благодаря ЭКО или ей помогла суррогатная мать. Любые способы хороши ради большой цели. Но если говорить о себе, хочется чтобы все произошло естественно. Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: «Ваши слова да Богу в уши». Пусть мне накаркают! 

Напомним, что в 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

 
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1 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: Лера Кудрявцева

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