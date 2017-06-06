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Джим Керри: «Стал комиком от отчаяния»

Актер Джим Керри (Jim Carrey) на премьере сериала «Умираю со смеху», Лос-Анджелес, США, 31 мая 2017.

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Джим Керри: «Стал комиком от отчаяния»
Фото: GlobalLookPress
 

Джим Керри стал режиссером нового сериала «Умираю со смеху», сюжет которого строится вокруг жизни комиков. Премьера прошла в Лос-Анджелесе на днях. 

Звезда многочисленных комедий не раз признавался в интервью, что в жизни он совсем не весельчак. Ему приходится носить «улыбающуюся маску». 

Народ не любит несчастных, пусть уж лучше смеется над маской.

Мир знает голливудскую маску, которую считает лицом Джима Кэрри, но на самом деле за ней скрывается мордашка испуганного канадского мальчика, чья семья чуть не оказалась на улице, когда его папу вышвырнули с работы, сказал 55-летний Джим в интервью журналу Esquire. От этого лица я уже никогда не избавлюсь, но демонстрировать его вряд ли нужно — народ не любит несчастных, пусть уж лучше смеется над маской.

Более того, актер признался, что стал комиком от отчаяния:

— От отчаяния, от сердечной боли. Мы потеряли дом и жили в микроавтобусе, слава Богу, что не на обочине. Мама сильно заболела, ее мучили жуткие боли. Она, бедная, лежала на узкой кушетке, которая едва помещалась в наш «дворец», и страдала, а я кусал кулаки, чтобы не заплакать. И как-то раз, Бог меня надоумил или отчаяние зашкалило, я стал строить ей рожи, и она заулыбалась. Вот вам и толчок, который направил меня в сторону комедии.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 06.06.2017 Теги: Джим Керри

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