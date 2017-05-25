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Ирина Дубцова: «Замуж пока второй раз не собираюсь»

Ирина Дубцова на благотворительном балу, Санкт-Петербург, 21 мая 2017.

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Ирина Дубцова: «Замуж пока второй раз не собираюсь»
Фото: Пресс-служба
21 мая в Санкт-Петербурге состоялся «Цветочный Бал» благотворительного фонда футболиста Александра Кержакова «Звезды детям». За вечер организаторам удалось собрать 25 500 000 рублей. Все средства пойдут на помощь детям.
 
Недавно в интервью для PeopleTalk 35-летняя певица призналась, что пока не стремится второй раз замуж. Напомним, что в 2013 году она развелась с солистом группы Plazma Романом Черницыным, от которого у нее есть сын Артем.

Сейчас мне нравится один мужчина.

— Да, я часто пою о любви, но замуж пока второй раз не собираюсь, мне же не 90 лет, успею еще! — Сказала звезда. — Я для себя поняла, что мой мужчина должен быть моим другом — вот это залог крепких отношений. Не страсть, не суперсекс, не деньги. Друг. Сейчас мне нравится один мужчина, но на данный момент статус такой: все сложно.

11-летний сын Дубцовой увлекается компьютерами. 

— К счастью, он не хочет быть музыкантом. Это такая нестабильная профессия для мужика! — Рассказывала певица. — Девочка еще может выезжать на красоте, а вот мужчина должен быть по-настоящему талантливым. Он у меня компьютерщик, и на все мои заявления, что компьютеры — это какая-то фигня, говорит: «Вот придумаю приложение, заработаю кучу денег за один день, тогда и поговорим».

 
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0 Не нравится 1 Нравится 25.05.2017 Теги: ирина дубцова

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