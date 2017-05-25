Ирина Дубцова: «Замуж пока второй раз не собираюсь»
Ирина Дубцова на благотворительном балу, Санкт-Петербург, 21 мая 2017.
Сейчас мне нравится один мужчина.
— Да, я часто пою о любви, но замуж пока второй раз не собираюсь, мне же не 90 лет, успею еще! — Сказала звезда. — Я для себя поняла, что мой мужчина должен быть моим другом — вот это залог крепких отношений. Не страсть, не суперсекс, не деньги. Друг. Сейчас мне нравится один мужчина, но на данный момент статус такой: все сложно.
11-летний сын Дубцовой увлекается компьютерами.
— К счастью, он не хочет быть музыкантом. Это такая нестабильная профессия для мужика! — Рассказывала певица. — Девочка еще может выезжать на красоте, а вот мужчина должен быть по-настоящему талантливым. Он у меня компьютерщик, и на все мои заявления, что компьютеры — это какая-то фигня, говорит: «Вот придумаю приложение, заработаю кучу денег за один день, тогда и поговорим».