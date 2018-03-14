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Александр Анатольевич: «Интернет — это новая эпоха»

Александр Анатольевич на своем дне рождения, Москва, 10 марта 2018.

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Александр Анатольевич: «Интернет — это новая эпоха»
Фото: Пресс-служба

10 марта в итальянском ресторане La Prima отпраздновал свой день рождения Александр Анатольевич. На вечеринку заглянули: Юлия Беретта (на фотографии), Екатерина Одинцова, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие.

Знаменитому телеведущему исполнилось 54 года, но консерватизм и разговоры о том, что «раньше было лучше», по-прежнему ему не близки. В частности, бывшему виджею MTV нравятся новые технологии.

Телевидение — это именно искусство.

— Начали говорить про то, что Интернет побеждает телевидение. Даже слышать это не хочу! Абсолютно непрофессиональное суждение, — говорил знаменитый телведущий в интервью порталу Slo-vo.ru. —Когда появился радиоприемник – никто не перестал слушать живые концерты, когда появился телефон — никто не перестал общаться вживую, когда появилось кино — никто не перестал ходить в театр. Интернет – это новая эпоха, но он возник не взамен чего-то. Он просто преобразил информационное пространство. Оголтелые суждения не идут на пользу искусству. А телевидение – это именно искусство в первую очередь, а не рейтинги, бизнес, реклама или шапкозакидательство. На нем можно зарабатывать безумные деньги, безумную славу, если делать это профессионально и талантливо. Но не надо стучать по клавишам, если не умеешь. Получится какой-то «собачий вальс». Хочешь работать – учись, не хочешь учиться – лучше не трогай.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2018 Теги: Александр Анатольевич

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