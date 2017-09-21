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Ольга Ломоносова: «Что мне даст этот штамп?»

Актриса Ольга Ломоносова на промо-мероприятии, Москва, 14 сентября 2017.

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Ольга Ломоносова: «Что мне даст этот штамп?»
Фото: Пресс-служба

Звезда сериала «Не родись красивой» появилась на открытии обновленного салона «Кенгуру» с дочкой Варей. Для Ольги этот выход в свет стал первым после родов: в апреле у актрисы и ее фактического мужа Павла Сафонова родился сын.

Теперь у Ломоносовой и Сафонова трое детей. При этом они не женаты и не собираются регистрировать свои отношения. 

— Недавно давали вместе интервью, выяснилось: оба не хотим, — сказала 39-летняя Ольга в интервью журналу Ok! — Мне кажется, я просто не верю в институт брака. В наше время я в него не верю. Что мне даст этот штамп? Ничего не даст.

Ее спросили, не означает ли штамп то, что мужчина берет на себя обязательства по отношению к женщине.

Все ложь, я в это не верю.

— А мужчины принимают обязательства? — Ответила звезда вопросом на вопрос. — Они все обеспечивают жен, они не уходят от жен, они им не изменяют? Все ложь, я в это не верю. Только любовь, только взаимное уважение, только труд может удержать людей вместе. Не дети, сколько бы их ни было, и тем более не штамп. 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: Ольга Ломоносова

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