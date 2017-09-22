Екатерина Вуличенко: «Он почувствовал мое приближение»

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Екатерина Вуличенко появилась на звездной вечеринке в салоне «Кенгуру» с 10-летней дочкой Соней.

В мае этого года Вуличенко вышла замуж за предпринимателя Марата Гуданаева. Они познакомились на вечеринке у общих друзей. Недавно в интервью для журнала «7 Дней» актриса рассказала о том, как произошла их первая встреча.

Там стояла огромная, размером со стол, корзина роскошных цветов.

— Марат в принципе не очень любит шумные вечеринки, но у него было предчувствие, что в тот вечер именно там произойдет наша встреча. Как Марат потом рассказывал, он еще до того, как я вошла, почувствовал мое приближение. Говорит, что сразу понял, что это я, женщина всей его жизни, но боялся посмотреть в мою сторону. Я над ним сейчас подшучиваю, думал, наверное, а вдруг я окажусь страшная? Причем, он не особо смотрит русское кино. В той компании, конечно, ему объяснили, кто я. Но его интерес ко мне не был связан с тем, что я актриса. К тому же мы с ним практически не разговаривали. Единственное, что связало нас в тот момент, — я позвала некоторых своих друзей, в том числе и Марата, на свой спектакль «Дурочка» в Театре киноактера. Но, как оказалось, перепутала даты. Потом выяснилось, что Марат ради этого спектакля отменил очень важную деловую поездку. Хорошо, что я успела через общих знакомых предупредить его о другой дате. Во время спектакля я не знала, смог ли он прийти, пока не наступил антракт. За кулисами ловила на себе заинтересованные взгляды коллег, и лишь когда вошла в свою гримерку, то поняла, в чем была причина. Там стояла огромная, размером со стол, корзина роскошных цветов, в которой была записка от Марата.