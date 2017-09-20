Галина Юдашкина: «Петя сделал мне красивый подарок при луне»
Дочь модельера Галина Юдашкина на промо-мероприятии, Москва, 14 сентября 2017.
Арт-директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина появилась на открытии обновленного салона «Кенгуру», одетая в стиле casual.
Недавно Юдашкина рассказала о том, как начинались ее отношения с мужем Петром Максаковым (внук актрисы Людмилы Максаковой). Они познакомились в соцсети Facebook. Галина взяла инициативу в свои руки и сама позвала Петра на свидание. Они сходили на выставку, посвященную творчеству Ван Гога.
Я решила использовать возможность пригласить Петю.
— Я была наслышана об этой выставке – это была тогда первая мультимедийная выставка с видеопроекциями на стенах и, что интересно, не в Пушкинском музее или Третьяковской галерее, — вспоминала 27-летняя Юдашкина. — Было любопытно, почему люди стоят так долго в очередях, чтобы туда попасть. И я решила использовать возможность пригласить Петю.
Также девушка рассказала, что самый романтичный подарок муж сделал ей во время отдыха:
— Самый романтичный был, наверное, в самом начале отношений, потому что когда ты уже живешь с любимым человеком, ты уже точно знаешь, что хочешь и просто это у него заказываешь. Скажу только, что как-то мы были на Мальдивах, и Петя сделал мне красивый подарок при луне.
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Обсуждение 1
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Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
20.09.17 11:12