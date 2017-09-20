Галина Юдашкина: «Петя сделал мне красивый подарок при луне»

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Арт-директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина появилась на открытии обновленного салона «Кенгуру», одетая в стиле casual.

Недавно Юдашкина рассказала о том, как начинались ее отношения с мужем Петром Максаковым (внук актрисы Людмилы Максаковой). Они познакомились в соцсети Facebook. Галина взяла инициативу в свои руки и сама позвала Петра на свидание. Они сходили на выставку, посвященную творчеству Ван Гога.

Я решила использовать возможность пригласить Петю.

— Я была наслышана об этой выставке – это была тогда первая мультимедийная выставка с видеопроекциями на стенах и, что интересно, не в Пушкинском музее или Третьяковской галерее, — вспоминала 27-летняя Юдашкина. — Было любопытно, почему люди стоят так долго в очередях, чтобы туда попасть. И я решила использовать возможность пригласить Петю.

Также девушка рассказала, что самый романтичный подарок муж сделал ей во время отдыха:

— Самый романтичный был, наверное, в самом начале отношений, потому что когда ты уже живешь с любимым человеком, ты уже точно знаешь, что хочешь и просто это у него заказываешь. Скажу только, что как-то мы были на Мальдивах, и Петя сделал мне красивый подарок при луне.