 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Галина Юдашкина: «Петя сделал мне красивый подарок при луне»

Дочь модельера Галина Юдашкина на промо-мероприятии, Москва, 14 сентября 2017.

0 0
Галина Юдашкина: «Петя сделал мне красивый подарок при луне»
Фото: Пресс-служба

Арт-директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина появилась на открытии обновленного салона «Кенгуру», одетая в стиле casual.

Недавно Юдашкина рассказала о том, как начинались ее отношения с мужем Петром Максаковым (внук актрисы Людмилы Максаковой). Они познакомились в соцсети Facebook. Галина взяла инициативу в свои руки и сама позвала Петра на свидание. Они сходили на выставку, посвященную творчеству Ван Гога. 

Я решила использовать возможность пригласить Петю.

— Я была наслышана об этой выставке – это была тогда первая мультимедийная выставка с видеопроекциями на стенах и, что интересно, не в Пушкинском музее или Третьяковской галерее, — вспоминала 27-летняя Юдашкина. — Было любопытно, почему люди стоят так долго в очередях, чтобы туда попасть. И я решила использовать возможность пригласить Петю.

Также девушка рассказала, что самый романтичный подарок муж сделал ей во время отдыха:

— Самый романтичный был, наверное, в самом начале отношений, потому что когда ты уже живешь с любимым человеком, ты уже точно знаешь, что хочешь и просто это у него заказываешь. Скажу только, что как-то мы были на Мальдивах, и Петя сделал мне красивый подарок при луне.

 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 20.09.2017 Теги: Галина Юдашкина

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • asvenczov
    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
    		20.09.17 11:12
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору