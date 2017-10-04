Ольга Куриленко: «Обязательно очищайте лицо!»

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На приеме Monte-Carlo Gala for the Global Ocean в Монте-Карло князь Альбер II и княгиня Шарлен (Charlene) наградили актера Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) за его вклад в защиту окружающей среды. Помимо Ольги Куриленко на мероприятии побывали Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), Эдриан Броуди (Adrien Brody) и многие другие знаменитости.

Кажется, Куриленко совсем не меняется внешне со временем. Недавно в интервью для «Леди Mail.Ru» ее спросили о том, что она считает самым важным в уходе за собой. Выяснилось, что Ольга ежедневно тщательно очищает кожу и использует солнцезащитный крем в солнечную погоду.

Чередую разные средства, так как кожа привыкает к составу крема.

— Обязательно очищайте лицо! — Сказала 37-летняя звезда. — Я делаю это утром и вечером перед сном. После очищения я наношу сыворотки, которые хорошо увлажняют и питают кожу. Я не пользуюсь постоянно какой-то одной маркой, чередую разные средства, так как кожа привыкает к составу крема довольно быстро и эффект снижается. А! И еще я все время в теплое время года использую средства от загара, про них не стоит забывать, иначе наша кожа стареет преждевременно.