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Ольга Куриленко: «Обязательно очищайте лицо!»

Ольга Куриленко на приеме Monte-Carlo Gala for the Global Ocean, Монте-Карло, 29 сентября 2017.

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Ольга Куриленко: «Обязательно очищайте лицо!»
Фото: GlobalLookPress

На приеме Monte-Carlo Gala for the Global Ocean в Монте-Карло князь Альбер II и княгиня Шарлен (Charlene) наградили актера Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) за его вклад в защиту окружающей среды. Помимо Ольги Куриленко на мероприятии побывали Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), Эдриан Броуди (Adrien Brody) и многие другие знаменитости.

Кажется, Куриленко совсем не меняется внешне со временем. Недавно в интервью для «Леди Mail.Ru» ее спросили о том, что она считает самым важным в уходе за собой. Выяснилось, что Ольга ежедневно тщательно очищает кожу и использует солнцезащитный крем в солнечную погоду.

Чередую разные средства, так как кожа привыкает к составу крема.

— Обязательно очищайте лицо! — Сказала 37-летняя звезда. — Я делаю это утром и вечером перед сном. После очищения я наношу сыворотки, которые хорошо увлажняют и питают кожу. Я не пользуюсь постоянно какой-то одной маркой, чередую разные средства, так как кожа привыкает к составу крема довольно быстро и эффект снижается. А! И еще я все время в теплое время года использую средства от загара, про них не стоит забывать, иначе наша кожа стареет преждевременно.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: Ольга Куриленко

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