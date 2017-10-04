Кайя Гербер: «Супермодели возвращаются»
Дети Синди Кроуфорд Кайя и Пресли на вечеринке, Париж, Франция, 29 сентября 2017.
Семья Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) в полном составе появилась на вечеринке в честь открытия выставки Her Time Omega в Париже. Синди более 20 лет сотрудничает с брендом Omega.
В этом году 16-летняя Кайя (Kaia Gerber) дебютировала в качестве манекенщицы и стала настоящей модной сенсацией. Она уже побывала на подиумах Нью-Йорка, Лондона и Милана. На днях девушка приняла участие в показе коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2018 в Париже.
Недавно в интервью онлайн-изданию Byrdie юная мисс Гербер заметила, что эпоха супермоделей, одной из которых была ее мать, сейчас возвращается благодаря новым звездам модельного мира.
Они все обладали индивидуальным стилем.
— Мне кажется, понятие «супермодель» сегодня используется немного легкомысленно, — сказала Кайя. — Однако тогда, в девяностые, к этому подходили серьезно. Клаудия (Шиффер), Наоми (Кэмпбелл), Линда (Евангелиста), Кристи (Терлингтон), моя мама — все они много работали, и все обладали индивидуальным стилем, и это мне в них очень нравится. Каждая из них была не похожа на другую. Думаю, это было круто — то, что все они являлись разными ролевыми моделями. И то, что они сделали для индустрии, очень значимо, это команда действительно сильных, влиятельных женщин. Мне кажется, этот подход сегодня все-таки возвращается благодаря группе моделей, таких как Джиджи и Кендалл.
Предыдущие фото
Обсуждение 5
-
СимаСинди респект хорошая семья, дети удались, сама в отличной форме, муж один. Дочь абсолютно модельная, наличие такой мамы, конечно, откроет все двери. Да, в Шанель, Валентино и Ив Сен Лоран просто по знакомству бы не прокатило.
04.10.17 10:24
-
лакиневероятно карсивые дети получились!) парень вообще копия мамы, оба прекрасны конечно
04.10.17 09:50
-
Micha PiterЭто она, видимо, на себя намекает?:)) Нун-ну... Это её мама - супермодель, которая сама всего добилась, а эта - хочет на всё готовенькое :)
04.10.17 08:09
-
----а вот лизать Джиджи и Кендал вовсе необязательно, особенно Кендалл-никакущая
04.10.17 08:06
-
YОчень красивые оба
04.10.17 00:04