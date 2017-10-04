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Кайя Гербер: «Супермодели возвращаются»

Дети Синди Кроуфорд Кайя и Пресли на вечеринке, Париж, Франция, 29 сентября 2017.

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Кайя Гербер: «Супермодели возвращаются»
Фото: GlobalLookPress

Семья Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) в полном составе появилась на вечеринке в честь открытия выставки Her Time Omega в Париже. Синди более 20 лет сотрудничает с брендом Omega. 

В этом году 16-летняя Кайя (Kaia Gerber) дебютировала в качестве манекенщицы и стала настоящей модной сенсацией. Она уже побывала на подиумах Нью-Йорка, Лондона и Милана. На днях девушка приняла участие в показе коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2018 в Париже. 

Недавно в интервью онлайн-изданию Byrdie юная мисс Гербер заметила, что эпоха супермоделей, одной из которых была ее мать, сейчас возвращается благодаря новым звездам модельного мира. 

Они все обладали индивидуальным стилем.

— Мне кажется, понятие «супермодель» сегодня используется немного легкомысленно, — сказала Кайя. — Однако тогда, в девяностые, к этому подходили серьезно. Клаудия (Шиффер), Наоми (Кэмпбелл), Линда (Евангелиста), Кристи (Терлингтон), моя мама — все они много работали, и все обладали индивидуальным стилем, и это мне в них очень нравится. Каждая из них была не похожа на другую. Думаю, это было круто — то, что все они являлись разными ролевыми моделями. И то, что они сделали для индустрии, очень значимо, это команда действительно сильных, влиятельных женщин. Мне кажется, этот подход сегодня все-таки возвращается благодаря группе моделей, таких как Джиджи и Кендалл.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: Кайя Гербер

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