Дита фон Тиз: «Я не ношу спортивные штаны»

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Показ новой коллекции Алекси Мабий (Alexis Mabille) состоялся в рамках Недели моды в Париже. Дита фон Тиз появилась на вечере в темно-синем платье с открытыми плечами из предыдущей коллекции Мабий.

Кажется, Дита даже спать ложиться с безупречным макияжем и идеальной прической. Бурлеск-дива никогда не выходит из дома, не приведя себя в порядок. Недавно в интервью для журнала Rolling Stone знаменитую красавицу спросили, есть ли у нее хоть одни спортивные штаны.

Я стесняюсь смотреть в зеркало, когда надеваю подобное.

— Я не ношу спортивные штаны, но я, как и все, стремлюсь к комфорту дома, — сказала 45-летняя танцовщица. — Например, сейчас на мне обтягивающая футболка, черные капри и балетки. Это удобно, но это как униформа, и я стесняюсь смотреть в зеркало, когда надеваю подобное. А если я хочу действительно чувствовать себя комфортно, когда работаю дома, то я надеваю халат.