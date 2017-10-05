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Дита фон Тиз: «Я не ношу спортивные штаны»

Танцовщица Дита фон Тиз (Dita von Teese) на модном показе, Париж, Франция, 29 сентября 2017.

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Дита фон Тиз: «Я не ношу спортивные штаны»
Фото: GlobalLookPress

Показ новой коллекции Алекси Мабий (Alexis Mabille) состоялся в рамках Недели моды в Париже. Дита фон Тиз появилась на вечере в темно-синем платье с открытыми плечами из предыдущей коллекции Мабий. 

Кажется, Дита даже спать ложиться с безупречным макияжем и идеальной прической. Бурлеск-дива никогда не выходит из дома, не приведя себя в порядок. Недавно в интервью для журнала Rolling Stone знаменитую красавицу спросили, есть ли у нее хоть одни спортивные штаны. 

Я стесняюсь смотреть в зеркало, когда надеваю подобное.

— Я не ношу спортивные штаны, но я, как и все, стремлюсь к комфорту дома, — сказала 45-летняя танцовщица. — Например, сейчас на мне обтягивающая футболка, черные капри и балетки. Это удобно, но это как униформа, и я стесняюсь смотреть в зеркало, когда надеваю подобное. А если я хочу действительно чувствовать себя комфортно, когда работаю дома, то я надеваю халат.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: Дита фон Тиз

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