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Ольга Кабо: «Страх — это и есть старость»

Актриса Ольга Кабо на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.

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Ольга Кабо: «Страх — это и есть старость»
Фото: Пресс-служба

На Российской неделе моды актриса Евгения Крюкова представила дебютную коллекцию одежды своего собственного бренда Evgeniya Kryukova. Ольга Кабо, давняя подруга новоявленного модельера, пришла поддержать ее. 

Знаменитой актрисе сейчас 49 лет, хотя в это трудно поверить, глядя на ее фотографии. Пять лет назад Кабо родила второго ребенка. Она чувствует себя на пике трудоспособности. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello!

Я выгляжу на столько, на сколько себя чувствую.

— Возраст для меня — это всего лишь дата рождения в паспорте, — сказала звезда. — И это единственная в жизни константа, которая никогда не изменится. Дальше все зависит от меня. Как я смогу распорядиться отпущенным мне временем жизни... Глупо бояться своих лет и неизбежных морщинок, ведь страх — это и есть старость. Моя героиня в спектакле «Кастинг/Casting» в Театре имени Моссовета на вопрос о том, сколько ей лет, отвечает: «Ровно столько, сколько вы мне дадите!» А я выгляжу на столько, на сколько себя чувствую. Стараюсь жить в гармонии с собой и нравиться самой себе больше, чем нравилась 20 лет назад. Сегодня я ощущаю себя на пике работоспособности и жизненной энергии.

 
0 Не нравится 0 Нравится 24.03.2017 Теги: ольга кабо

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