Ольга Кабо: «Страх — это и есть старость»

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На Российской неделе моды актриса Евгения Крюкова представила дебютную коллекцию одежды своего собственного бренда Evgeniya Kryukova. Ольга Кабо, давняя подруга новоявленного модельера, пришла поддержать ее.

Знаменитой актрисе сейчас 49 лет, хотя в это трудно поверить, глядя на ее фотографии. Пять лет назад Кабо родила второго ребенка. Она чувствует себя на пике трудоспособности. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello!

Я выгляжу на столько, на сколько себя чувствую.

— Возраст для меня — это всего лишь дата рождения в паспорте, — сказала звезда. — И это единственная в жизни константа, которая никогда не изменится. Дальше все зависит от меня. Как я смогу распорядиться отпущенным мне временем жизни... Глупо бояться своих лет и неизбежных морщинок, ведь страх — это и есть старость. Моя героиня в спектакле «Кастинг/Casting» в Театре имени Моссовета на вопрос о том, сколько ей лет, отвечает: «Ровно столько, сколько вы мне дадите!» А я выгляжу на столько, на сколько себя чувствую. Стараюсь жить в гармонии с собой и нравиться самой себе больше, чем нравилась 20 лет назад. Сегодня я ощущаю себя на пике работоспособности и жизненной энергии.