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Эвелина Бледанс: «Самое страшное позади»

Актриса Эвелина Бледанс на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.

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Эвелина Бледанс: «Самое страшное позади»
Фото: Пресс-служба

Актриса Эвелина Бледанс стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.

Недавно четырехлетний сын Бледанс перенес серьезную операцию на ноге. Причем через год мальчика ожидает еще одно хирургическое вмешательство. Обо всем этом актриса рассказала в интервью журналу Hello!

— До сих пор мы никому не рассказывали об этой проблеме, но сразу после рождения Семочке диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног, — сказала 47-летняя звезда. — Когда сыну только исполнился годик, в Москве хирург-ортопед порекомендовал сделать ему срочную операцию. Сказал, что само это не исправится, поскольку у него коленная чашечка ни на чем не держится. Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. 

По словам Эвелины, операция прошла хорошо, и сейчас у Семен чувствует себя нормально:

Говорят, что мужчин шрамы украшают.

— Сейчас у нас все хорошо, самое страшное позади. Конечно, у него очень некрасивый и большой шрам через всю ногу, но, говорят, что мужчин шрамы украшают, поэтому Сема у нас теперь украшенный. Печально то, что на второй ножке у Семы точно такой же дефект, и через год нам придется делать еще одну операцию.

 
0 Не нравится 0 Нравится 24.03.2017 Теги: эвелина бледанс

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