Анжелика Агурбаш: «Самое простое — это обнажить свою попу»

Фото: Пресс-служба

Анжелика Агурбаш стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.

46-летняя звезда выглядит столь юной и сексапильной, что ей регулярно поступают предложения сняться обнаженной для мужских журналов. Анжелика всегда отказывается.

Если это доставляет человеку удовольствие, то на здоровье.

— Если вы в интернете напишете «Анжелика Агурбаш», то не найдете ни одной моей обнаженной фотографии, — с гордостью говорила певица корреспонденту журнала «Собеседник». — Я никогда не соглашалась на такие предложения, потому что не считаю это нужным для себя. Такова моя жизненная позиция: мне не нужно откровенных фотографий. Есть более эффектные способы проявить себя. Самое простое — это обнажить свою попу. Если это доставляет человеку удовольствие, то на здоровье. Но мне не доставляет, я наслаждаюсь другими вещами. Я люблю обнаженные тела, люблю посмотреть на красивые обнаженные формы в журналах, но сама раздеваться не буду.