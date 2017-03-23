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Анжелика Агурбаш: «Самое простое — это обнажить свою попу»

Певица Анжелика Агурбаш на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.

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Анжелика Агурбаш: «Самое простое — это обнажить свою попу»
Фото: Пресс-служба

Анжелика Агурбаш стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.  

46-летняя звезда выглядит столь юной и сексапильной, что ей регулярно поступают предложения сняться обнаженной для мужских журналов. Анжелика всегда отказывается. 

Если это доставляет человеку удовольствие, то на здоровье.

— Если вы в интернете напишете «Анжелика Агурбаш», то не найдете ни одной моей обнаженной фотографии, с гордостью говорила певица корреспонденту журнала «Собеседник». Я никогда не соглашалась на такие предложения, потому что не считаю это нужным для себя. Такова моя жизненная позиция: мне не нужно откровенных фотографий. Есть более эффектные способы проявить себя. Самое простое — это обнажить свою попу. Если это доставляет человеку удовольствие, то на здоровье. Но мне не доставляет, я наслаждаюсь другими вещами. Я люблю обнаженные тела, люблю посмотреть на красивые обнаженные формы в журналах, но сама раздеваться не буду. 

 
1 Не нравится 0 Нравится 23.03.2017 Теги: анжелика агурбаш

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