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Ольга Кабо: «Бросила тепличное дитя, как котенка»

Актриса Ольга Кабо на пресс-конференции, Москва, 25 января 2018.

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Ольга Кабо: «Бросила тепличное дитя, как котенка»
Фото: GlobalLookPress

Пресс-конференция, посвященная программе перекрестного Года Японии и России прошла в здании ТАСС в Москве на днях. Помимо Ольги Кабо о культурных связях России и Японии журналистам рассказывали Андрис Лиепа и Михаил Швыдкой.

У многих россиян, достигших высот в своей профессии, дети учатся за границей. Не стала исключением и Ольга Кабо: ее дочь Татьяна когда-то проходила обучение в английской Школе искусств, где готовят артистов мюзикла. В недавнем интервью журналу «7 Дней» Ольга призналась, что тяжело переживала расставание с девочкой, ведь Тане было всего 10 лет, когда она осталась в Англии одна. 

Все равно слезы наворачиваются… 

— Да, это было трудное испытание... — Говорила 50-летняя Кабо. — Я привезла Таню в Англию и оставила там одну, без семьи, друзей и, главное, без знания языка... Теперь уже могу об этом вспоминать спокойно, хотя все равно слезы наворачиваются… 

По словам актрисы, одно время она мучалась от чувства вины перед дочерью:

— Да уж, бросила изнеженное, тепличное дитя, как котенка, отпустила одну во взрослую жизнь... Но переживания на эту тему исчезли сразу, как только я увидела, до чего повзрослела дочь — буквально на глазах. Таня очень быстро стала самостоятельным человечком, научилась уживаться в коллективе, ведь в кампусе в одной комнате жили по десять человек. Да и режим в школе был строгий. Например, мобильной связью можно пользоваться в строго отведенное время: по вечерам детям выдавали их симки, и можно было поговорить с родителями минут пятнадцать. Но хитрые детки втихаря купили вторые симки и пользовались ими, прячась с головой под одеялом… 

Всего у звезды двое детей: Татьяне сейчас 19, Виктору 5 лет. 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: ольга кабо

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