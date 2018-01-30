Шэрон Стоун: «Выжить был шанс примерно 5 процентов»

Фото: GlobalLookPress

Музыкант Стивен Тайлер (Steven Tyler) на днях презентовал благоворительный фонд Janie's Fund. Организация будет помогать девушкам-подросткам, подвергающимся насилию. На вечеринке в честь этого события Шэрон Стоун появилась в черном комбинезоне с весьма откровенным декольте и с разрезами на брючинах.

Шэрон сейчас 59 лет, но она выглядит намного младше. Глядя на ее фотографии, невозможно подумать, что эта женщина много лет назад перенесла тяжелый инсульт. Недавно в интервью телеканалу звезда CBS рассказала, что чуть не умерла в 2001 году.

Произошедшее повлияло на мою речь, походку.

— Выжить был шанс примерно 5 процентов, — призналась Стоун. — Произошедшее повлияло на мою речь, походку. Вся моя жизнь полетела коту под хвост. Никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Голливуд — не место, где царит всепрощение

Звезда фильма «Основной инстинкт» рассказала о необычных ощущениях, которые у нее появились во время кровоизлияния в мозгу:

— Я увидела гигантскую вспышку, которая засасывала меня. Я как будто покинула свое тело и вдруг увидела покойных друзей и людей, которые при жизни очень хорошо относились ко мне. Я оказалась где-то между мирами. Внезапно «бум!» и я вернулась в свое тело.