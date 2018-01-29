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Павел Деревянко: «Даша — мудрая женщина»

Актер Павел Деревянко на премьере фильма «Хэппи-энд», Москва, 21 января 2018.

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Павел Деревянко: «Даша — мудрая женщина»
Фото: GlobalLookPress

Премьера нового фильма фильма Михаэля Ханеке (Michael Haneke) «Хэппи-энд» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Помимо Павла Деревянко на мероприятии побывали Олеся Судзиловская с мужем, Алика Смехова, Анна Горшкова и другие. 

У Деревянко и его бывшей фактической жены Дарьи Мясищевой растут две дочери: Варваре сейчас 7 лет, Саше 3 года. По словам актера, у него полноценная, счастливая семья, с одной только оговоркой: он не живет с женой в одном доме.

Не перестаю удивляться своему счастью.

— У меня две обожаемые сладкие дочки, и я не перестаю удивляться своему счастью, — говорил Павел, которому сейчас 41 год, в интервью газете «Антенна». — Варе уже семь лет, в этом году она пошла в первый класс, а Саше — три, и она, конечно, в детском садике. У нас прекрасные отношения с их мамой. Мне нравится то, как мы живем сейчас. И у меня, и у Даши есть наша личная жизнь, и у нас есть наши дети, которых мы холим, лелеем и воспитываем вместе. Идеальная семья, с небольшой только поправкой: мы не живем в доме под одной крышей. А в остальном все как в обычной семье: каждый день на связи, участвуем в жизни друг друга. Мы просто в какой-то момент поняли, что так будет лучше. Даша — мудрая женщина, я думаю, она эту нашу модель взаимоотношений понимала с самого начала. Дочки растут счастливыми и свободными девочками. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: Павел Деревянко

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