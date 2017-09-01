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Дэвид Хассельхофф: «Невозможно создать второго Хассельхоффа»

Актер Дэвид Хассельхофф (David Hasselhoff) на вечеринке, Беверли-Хиллс, США, 22 августа 2017.

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Дэвид Хассельхофф: «Невозможно создать второго Хассельхоффа»
Фото: GlobalLookPress

В Голливуде состоялась вечеринка, посвященная продюсеру и создателю комиксов Стэну Ли (Stan Lee), который создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного Человека, Людей Икс и многих других вымышленных персонажей. Дэвид Хассельхофф (или Хофф: недавно актер сменил фамилию на укороченный вариант) позировал фотографам, изображая ковбоя.

Хассельхофф прославился на весь мир, сыграв одну из главных ролей в сериале «Спасатели Малибу». В июне этого года в эфир вышел одноименный полнометражный фильм с Дуэйном Джонсоном (Dwayne Johnson) в главной роли. У Хассельхоффа в картине тоже есть маленькая роль. Недавно Дэвид раскритиковал картину, заявив, что она не дотягивает до стандартов сериала.

Это не «Спасатели Малибу».

— Это забавно и ново, но это не «Спасатели Малибу», и я говорю это с большим  уважением, — сказал 65-летний актер в интервью для газеты The Mirror. — Но я очень много вложил в сериал. Думаю, они рассуждали так: «У нас есть права на съемки "Спасателей Малибу" и мы снимем все по-своему». Мне пришлось принять это. Я уже видел фильм и подумал «Они заработают много денег, но это не "Спасатели Малибу"». Невозможно создать второго Дэвида Хассельхоффа. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Дэвид Хассельхофф

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