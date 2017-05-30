Ольга Бузова: «Я устала от фальши»

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Знаменитая певица и телеведущая поразила гостей церемонии Topical Style Awards нарядом, стилизованным под военную форму. На Бузовой была блузка а-ля гимнастерка и мини-юбка в тон. Девушка получила премию в номинации «Тренд года».

В конце прошлого года распался брак Ольги с Дмитрием Тарасовым. Сейчас звезда в поиске идеального мужчины. Недавно в интервью сайту Dni.ru Бузова рассказала, как следует себя вести ее поклонникам.

— Для меня самое важное — это внимание, — говорит певица, которой сейчас 31 год. — Ведь можно отправить с водителем 150 роз, а можно просто позвонить и спросить: «Ты проголодалась? Может быть, тебе привезти поесть?» Для меня сейчас самое важное — отношение. Я устала от фальши и очень хочу, чтобы в моей жизни появился человек, который по-настоящему меня полюбит.

По словам Бузовой, в последнее время ей все приходится делать самой. В том числе водить машину: она не пользуется услугами личного водителя.

Верю, что встречу человека, который будет обо мне заботиться.

— В последнее время я все делаю сама, — говорит Ольга. — Все друзья удивляются, что даже зимнюю резину я сама меняю. Но верю, что встречу человека, который будет обо мне заботиться. Что касается вождения, за рулем я чувствую себя комфортно, не лихачу. Я спокойная, уравновешенная, трудолюбивая, никогда сама не нарываюсь, соблюдаю правила.