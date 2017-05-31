Анастасия Заворотнюк: «Дочь получает исключительно пятерки»

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Анастасия Заворотнюк получила премию в номинации «Стильный соблазн» от журнала Moda Topical. Церемония вручения состоялась в ресторане «Чайка» на днях. Анастасия появилась на мероприятии в женственном бежевом платье.

Недавно дочь Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram фотографию, на которой видно кольцо на ее безымянном пальце. Пошли слухи, что девушка вышла замуж за своего друга Мансура Джамалдаева. Анастасия опровергла эти сведения в эфире телепередачи «Секрет на миллион». По словам телезвезды, ее дочь сейчас полностью погружена в учебу.

Не знаю, гений или не гений.

— В университете она сдала математику на 100 баллов из 100, — с гордостью говорила 46-летняя Заворотнюк. — И я верю в то, что сейчас произношу! Можете себе представить! Не знаю, гений или не гений, но так у нее получилось. Она очень серьезно учится на продюсерском факультете.

Напомним, что Анна учится в американском вузе Расe University. Мама часто хвалит ее за хорошие оценки:

— Ей там очень нравится, она хорошо учится, — рассказывала Заворотнюк в интервью для журнала Starhit. — Получает исключительно пятерки, точнее, «А» — у них другая система оценок. Поэтому ей присваивают крупные гранты, в этом смысле она — большая умница. Нам остается только радоваться.