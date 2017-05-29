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Ева Грин: «Я против селфи»

Актриса Ева Грин (Eva Green) на премьере фильма, Канны, Франция, 28 мая 2017.

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Ева Грин: «Я против селфи»
Фото: GlobalLookPress
 

Премьера фильма «Основано на реальных событиях» прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Главные роли в новой картине Романа Полански сыграли жена режиссера Эмманюэль Сенье (Emmanuelle Seigner) и Ева Грин.

Недавно в интервью журналу Hello! знаменитая красавица призналась, что никогда не делает селфи. Кроме того, ей не нравятся социальные сети. 

Я из тех людей, которые начинают строчить всем пьяные СМС.

— У меня нет ни «Инстаграма», ни «Фейсбука», ни «Твиттера», это вообще не моя история, — сказала Ева, которой сейчас 36 лет. — Не могу понять тех, кто пишет про то, что они съели на завтрак, обед или ужин. В этом сквозит какое-то отчаяние: «Посмотрите на меня, я вот что сделал!» Я так не могу. К тому же я из тех людей, которые, перебрав алкоголя, начинают строчить всем пьяные СМС. Только представьте, что случится, начни я писать что-то публично. А еще не люблю делать селфи, но все больше людей просят меня сделать с ними именно такие фото. Это грустно: ты больше не пытаешься запечатлеть важный момент на снимке, а скорее участвуешь в сеансе чужого самолюбования. Так что я консерватор: я против селфи.

 

 
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0 Не нравится 3 Нравится 29.05.2017 Теги: ева грин

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