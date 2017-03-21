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Евгения Крюкова: «В Москве всего гораздо больше»

Актриса Евгения Крюкова на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.

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Евгения Крюкова: «В Москве всего гораздо больше»
Фото: Пресс-служба

Актриса Евгения Крюкова представила дебютную коллекцию одежды своего собственного бренда Evgeniya Kryukova в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Поддержать Евгению пришли подруги и коллеги - Ольга Кабо и Светлана Светличная.

Недавно Крюкова, известность которой принесли роли в сериалах «Петербургские тайны», «Досье детектива Дубровского» и «Бандитский Петербург» рассказала, что очень любит родной город, Москву. И звание культурной столицы Москва, по ее мнению, заслуживает сейчас в большей степени, чем Санкт-Петербург.

Сейчас эти акценты больше в Москву перемещаются.

— Думаю, что так считать про Питер было принято раньше, сказала 45-летняя звезда в интервью газете «Москва Центр». Наши мамы и папы ездили туда смотреть спектакли Мариинки, премьеры режиссеров Евгения Товстоногова, Игоря Владимирова — все там было громче интереснее. Сейчас эти акценты больше в Москву перемещаются или уравниваются. Потому что всего у нас гораздо больше, да и жизнь активнее. Москва — шебутная, и это, видимо, находит свой отклик.

 
0 Не нравится 1 Нравится 21.03.2017 Теги: Евгения Крюкова

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