Олег Газманов: «Я с семи лет рос без отца»

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Церемония вручения наград Royal People Awards прошла в «Центре Искусств. Москва». Олег и Марина Газмановы получили премию в номинации «Пара года».

Недавно в интервью для журнала Womanhit.ru Газманов вспомнил о своем детстве, которое он провел в Калининграде. По словам певца, у него было безоблачное, счастливое детство, хотя родители не всегда были рядом.

Мы с мамой делали сами игрушки, вырезали их из бумаги.

— У меня очень яркие детские воспоминания, — рассказывал 66-летний артисти. — Я с семи лет рос без отца, а мама работала врачом, уходила на целые сутки, и я был предоставлен сам себе. Помню, что на Новый год мы всегда наряжали елку, настоящую, пахнущую хвоей. И мы с мамой делали сами игрушки, вырезали их из бумаги. Потому что в послевоенном Калининграде с игрушками были проблемы. А еще в саду у нас росла потрясающая малина, немецкого сорта. И в ней не заводились червяки. Я летом, в каникулы, притаскивал в эти заросли малины раскладушку, залезал туда, читал приключенческие книги, протягивал руки и на ощупь рвал малину. А когда ягоды заканчивались, я двигался к следующему кусту. И так мог провести целый день.