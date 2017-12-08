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Инна Жиркова: «Ссоры у нас с Юрой бывают»

Инна Жиркова на благотворительном балу, Санкт-Петербург, 2 ноября 2017.

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Инна Жиркова: «Ссоры у нас с Юрой бывают»
Фото: Пресс-служба

Благотворительный бал фонда Александра и Миланы Кержаковой состоялся в Санкт-Петербурге на днях. На вечере собирали деньги для подопечных фонда — сирот и детей, страдающих от сложных заболеваний.

Семья футболиста Юрия Жиркова и Миссис России-2012 Инны выглядит образцовой. Супруги растят троих детей. Недавно модель призналась, что они с мужем, бывает, ссорятся. Но относятся к этому оба спокойно. 

Юра больше позволяет детям, чем я.

— Конечно, ссоры у нас с Юрой бывают, причем, достаточно часто, — сказала 28-летняя красавица в интервью для журнала StarHit. — Но никогда не бывает, что мы таим в себе обиду надолго. Ругаемся из-за каких-то мелочей. Элементарно я могу положить куда-нибудь вещь и забыть. Дети все раскидывают, я за ними убираю и просто иногда не помню, где что лежит. Или, например, можем повздорить, когда я делаю Юре замечания за рулем, прошу его снизить скорость. Он вспыхивает, говорит: «Тогда сама садись за руль», прекрасно зная, что я не вожу машину. В вопросах воспитания Юра больше позволяет детям, чем я. Конечно, я понимаю, что он меньше проводит с ними времени, поэтому ему хочется доставить им больше радости — позволяет много сладостей, дает им айпэд. Дети знают, что я более строгая, а папа им разрешает больше.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: Инна Жиркова

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