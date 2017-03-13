Олег Газманов: «Моя девочка перед балом волновалась»

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На днях в Государственном Кремлевском дворце прошло традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина, во время которого он представил новую коллекцию сезона Весна-Лето 2017 «Золотой век». Олег Газманов появился на показе с женой Мариной, дочерью Марианной и пасынком Филиппом.

Марианне сейчас 13 лет. В прошлом году она побывала на Балу дебютанток журнала Tatler.

— Там все было очень красиво, — рассказывал Газманов в интервью журналу «Собеседник». — Моя девочка перед этим волновалась. Когда надела платье, я посмотрел на нее и подумал: «Ничего себе, барышня уже совсем!» В тот момент понял, что не за горами волнительные процессы. Мне было интересно наблюдать за ней, как она держится, как себя ведет. Я смотрю на этот мир глазами своих детей. Третий раз прохожу с ними все этапы. Это очень здорово. Получается, что я уже третью жизнь живу.

19-летний Филипп учится в Лондоне.

Филипп хочет удивить мир.

— Он очень хочет чаще приезжать в Москву, — говорит певец, которому сейчас 65 лет. — Но чаще бывать здесь не может. У него есть цель, и я, надеюсь, дождусь того момента, когда она осуществится. Филипп хочет удивить мир. У него большие амбиции и высокие планки. Я верю, что все получится. Он говорит на английском не хуже, чем на русском. Недавно у них было что-то наподобие диктанта, так потом англичан попрекали: «Он русский, а разговаривает и пишет лучше вас!» Сейчас Филипп много рисует, занимается спортом. Если раньше уделял больше времени футболу, то сейчас ему нравятся смешанные единоборства. Он каждую секунду хочет чему-то научиться. И мне это очень нравится.