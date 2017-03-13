Кристина Орбакайте: «Для мужчины это небольшой, но подвиг»

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На показе новой коллекции Валентина Юдашкина Кристина Орбакайте появилась в интригующем черном мини-платье.

В каждом интервью 45-летняя звезда рассказывает, как ей повезло с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Напомним, что Орбакайте замужем за Земцовым уже 12 лет, их дочери Клавдии в этом месяце исполнится 5 лет.

Миша — великолепный отец.

— Миша один из тех мужчин, которые не боятся маленьких детей, — сказала она недавно в интервью журналу StarHit. — Обычно первые месяцы папы наблюдают со стороны. Он же сразу, как наша дочь Клавочка появилась на свет, мог и искупать ее, и подгузник поменять, и погулять. Даже летать с ней решался, когда у меня резко менялись планы, — и не просто час-два, они совершали целые трансатлантические перелеты. Для мужчины это небольшой, но подвиг. Обычно папы боятся надолго оставаться с ребенком наедине. Миша — великолепный отец.

Также у Орбакайте есть сыновья Никита (25 лет) и Дени (18 лет) от предыдущих отношений.