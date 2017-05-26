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Нюша: «Считаю, это была судьба»

Певица Нюша на показе коллекции бренда Arut Mscw, Москва, 22 мая 2017.

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Нюша: «Считаю, это была судьба»
Фото: Пресс-служба
 

В саду посольства Республики Армения в Москве прошел показ бренда Arut Mscw сезона осень-зима 2017/18. Певица Нюша появилась на вечере в золотистом платье и черной кожаной куртке.

Недавно 26-летняя Нюша приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, которым стал Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта. Пара готовится к свадьбе. 

Мы по сути должны были познакомиться раньше, сказала певица в интервью для Wday.ru. Оказалось, оба присутствовали на одних и тех же мероприятиях неоднократно, просто не пересекались. В день нашей встречи, наверное, звезды сошлись или случился парад планет. Считаю, это была судьба, не иначе.

По словам певицы, в женихе она нашла все, что искала в мужчинах:

Я хотела, чтобы рядом был мужчина мудрее, сильнее меня.

— Я хотела, чтобы рядом был мужчина мудрее, сильнее меня, с которым будет комфортно, нескучно, — рассуждала Нюша. — И в первую очередь он должен быть моим лучшим другом. То есть мужчиной, который будет дарить не просто любовь и страсть, а станет универсальным человеком на все этапы жизни.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 26.05.2017 Теги: Нюша

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