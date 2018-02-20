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Нонна Гришаева: «Ребенок должен знать, что вы им гордитесь»

Актриса Нонна Гришаева на дне рождения Дома актера, Москва, 14 февраля 2018.

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Нонна Гришаева: «Ребенок должен знать, что вы им гордитесь»
Фото: GlobalLookPress

14 февраля в Доме актера отмечали сразу два события: во-первых, любимое всеми московскими актерами заведение существует уже 81 год. Также в этот день в фойе Дома актера открылась выставка фотографа Марка Назарова «Снимаю шляпу!», приуроченная к Международному дню детей, больных раком.

Несколько лет назад знаменитая актриса выпустила книгу для девочек под названием «Советы дочкам». Недавно в интервью газете «Новые известия» Гришаева рассказала, что ее подтолкнуло к литературному творчеству. 

— Мне предложило издательство написать такую книгу, и я согласилась, — сказала 46-летняя звезда. — Потому что на тот момент моя дочка вступала в подростковый возраст, и мне было, чем поделиться. Однажды на гастролях ко мне подошла девочка и попросила подписать эту книгу. Я подписала, и она сказала: «Нонна, спасибо! У меня нет мамы, и ваша книга мне очень помогла».

По словам звезды, важно хвалить дочек. 

Это не значит, что ребенка надо захваливать.

— Обязательно. Иначе дочка не будет ничего добиваться в жизни, — рассуждала Нонна. — Стимула не будет. Это не значит, что ребенка надо захваливать. Но поддерживать инициативу - обязательно. Ребенок должен знать, что вы им гордитесь.

Дочь знаменитой актрисы, которой сейчас 21 год, закончила факультет графики и иллюстрации в Кембридже, работает иллюстратором. Сыну 11 лет, он ходит в школу, учится играть на саксофоне и увлекается футболом. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: нонна гришаева

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