Нонна Гришаева: «Ребенок должен знать, что вы им гордитесь»

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14 февраля в Доме актера отмечали сразу два события: во-первых, любимое всеми московскими актерами заведение существует уже 81 год. Также в этот день в фойе Дома актера открылась выставка фотографа Марка Назарова «Снимаю шляпу!», приуроченная к Международному дню детей, больных раком.

Несколько лет назад знаменитая актриса выпустила книгу для девочек под названием «Советы дочкам». Недавно в интервью газете «Новые известия» Гришаева рассказала, что ее подтолкнуло к литературному творчеству.

— Мне предложило издательство написать такую книгу, и я согласилась, — сказала 46-летняя звезда. — Потому что на тот момент моя дочка вступала в подростковый возраст, и мне было, чем поделиться. Однажды на гастролях ко мне подошла девочка и попросила подписать эту книгу. Я подписала, и она сказала: «Нонна, спасибо! У меня нет мамы, и ваша книга мне очень помогла».

По словам звезды, важно хвалить дочек.

Это не значит, что ребенка надо захваливать.

— Обязательно. Иначе дочка не будет ничего добиваться в жизни, — рассуждала Нонна. — Стимула не будет. Это не значит, что ребенка надо захваливать. Но поддерживать инициативу - обязательно. Ребенок должен знать, что вы им гордитесь.

Дочь знаменитой актрисы, которой сейчас 21 год, закончила факультет графики и иллюстрации в Кембридже, работает иллюстратором. Сыну 11 лет, он ходит в школу, учится играть на саксофоне и увлекается футболом.