Алексей Кортнев: «Я Мусечку полюбил толстенькую!»

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Алексей Кортнев дал небольшой концерт на вечере в честь дня рождения Дома актера.

Солист группы «Несчастный случай» уже 15 лет женат на чемпионке мира по художественной гимнастике Амине Зариповой. Недавно в интервью для «Комсомольской правды» музыканта спросили, стал ли он более спортивным после свадьбы со знаменитой гимнасткой.

— Нет. Думаю, что в Амининой жизни стало больше спорта после того, как она вышла за меня замуж, — ответил Кортнев, которому сейчас 51 год. — Гимнастки заканчивают карьеру очень рано, 21-22 года — это уже почти пенсия. Когда я с ней познакомился, она уже завершила карьеру. Перестала выступать, растолстела на 15 килограммов. Я Мусечку полюбил толстенькую!

Алексей пояснил, что профессиональные спортсменки не любят спорт:

Она спортом перестала заниматься вообще, потому что спортсменки это ненавидят.

— Я к тому, что когда Амина закончила профессиональную карьеру, она спортом перестала заниматься вообще, потому что спортсменки это ненавидят. Все абсолютно. И должно пройти несколько лет, чтобы профи, который закончил карьеру в каком-то своем виде спорта — или поломавшись, или выйдя на пенсию по возрасту — начал чем-то другим заниматься.

Напомним, что сейчас Амина Зарипова — тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, взявшей золото на Олимпиаде в 2016 году.