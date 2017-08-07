Николь Ричи: «Подростковый возраст может пройти мягко»

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Телезвезда Николь Ричи приняла участие в презентации новых проектов телеканала NBC. Она играет в ситкоме «Отличные новости», который с недавних пор идет на этом канале.

Сейчас 35-летняя Ричи образцовая жена и мама, у нее развивается карьера на телевидении. Но еще десять лет назад она то и дело попадала в реабилитационную клинику для наркоманов и алкоголиков. Несколько раз ее вместе с подругой Пэрис Хилтон (Paris Hilton) задерживала полиция. В одном из интервью светскую львицу спросили, как она планирует добиваться приемлемого поведения от своих детей.

Мои дети слишком разные и даже сейчас у меня к ним разный подход.

— Всё зависит от возраста, — ответила актриса. — Конечно же, когда им будет лет тринадцать, в нашей семье появятся правила. Но пока я не могу об этом говорить, слишком рано. Давайте поговорим на эту тему, когда мои дети станут тинэйджерами. Я считаю, что всё зависит от того, кем они станут в этом возрасте. Я не верю, что методы воспитания могут быть лишь чёрными или белыми. Я верю в то, что когда вы видите своего ребёнка, знаете его наклонности, помогаете ему воспитывать самого себя, то подростковый возраст проходит мягко. Мои дети слишком разные и даже сейчас у меня к ним разный подход. Так что пока я собираюсь только смотреть и ждать.

В семье музыканта Джоэла Мэддена (Joel Madden) и Николь Ричи растут двое детей: девятилетняя дочь Харлоу (Harlow) и восьмилетний сын Спэрроу (Sparrow).