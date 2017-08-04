Женя Малахова: «Придерживаюсь традиционных взглядов»
Актриса Евгения Малахова на презентации клипа Дианы Ди, Москва, 27 июля 2017.
На днях певица Диана Ди презентовала клип на песню «Ныряй». Евгения Малахова пришла на вечеринку практически без макияжа; на актрисе была белая блузка, красная кожаная куртка и длинная клетчатая юбка.
Три года назад бывшая солистка группы Reflex вышла замуж за режиссера Рената Давлетьярова. Союз оказался плодотворным: Женя успела сняться уже в трех фильмах Рената, скоро на экраны должен выйти четвертый. Теперь актриса стала задумываться о детях.
Призвание женщины — быть матерью и женой.
— Я придерживаюсь традиционных взглядов и считаю, что призвание женщины — быть матерью и женой, — говорит 28-летняя звезда. — С другой стороны, карьера для меня очень важна, и я считаю, что каждый должен заниматься любимым делом, и очень хорошо, если есть такая возможность. Пока я планирую заниматься карьерой, но в тоже время, я хочу большую семью. Загадывать не будем...