Женя Малахова: «Придерживаюсь традиционных взглядов»

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На днях певица Диана Ди презентовала клип на песню «Ныряй». Евгения Малахова пришла на вечеринку практически без макияжа; на актрисе была белая блузка, красная кожаная куртка и длинная клетчатая юбка.

Три года назад бывшая солистка группы Reflex вышла замуж за режиссера Рената Давлетьярова. Союз оказался плодотворным: Женя успела сняться уже в трех фильмах Рената, скоро на экраны должен выйти четвертый. Теперь актриса стала задумываться о детях.

Призвание женщины — быть матерью и женой.

— Я придерживаюсь традиционных взглядов и считаю, что призвание женщины — быть матерью и женой, — говорит 28-летняя звезда. — С другой стороны, карьера для меня очень важна, и я считаю, что каждый должен заниматься любимым делом, и очень хорошо, если есть такая возможность. Пока я планирую заниматься карьерой, но в тоже время, я хочу большую семью. Загадывать не будем...