Николь Кидман: «Папа воспитывал меня как мальчика»

Фото: GlobalLookPress

Благотворительный вечер Veuve Clicquot Polo Classic прошел в государственном парке Свободы в Нью-Джерси. Николь Кидман появилась на мероприятии в элегантном платье Alessandra Rich.

Николь женственная и изящная, ее сложно представить в главной роли в боевике. Однако родной отец видел ее совсем по-другому.

Экстремальные виды спорта и атлетика — мое детство.

— Папа хотел иметь сына и воспитывал меня как мальчика, — призналась 49-летняя Кидман в интервью журналу Psychologies. — Поэтому разные экстремальные виды спорта и атлетика — мое детство. Но я от этого ничуть не страдала, мне нравилось. Я… люблю активно пользоваться своим телом. А еще папа считал, что в детях надо развивать воображение… Когда я сказала, что хочу стать актрисой, он спокойно заметил, что путь мой нелегок, ведь я буду выше своих возможных партнеров. И предложил не произносить чужие слова, а писать свои. Папа подбадривал меня в моих писательских экспериментах, я целые амбарные книги исписывала. И до сих пор пишу рассказы!