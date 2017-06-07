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Кендалл Дженнер: «Зачем мне перекраивать свое лицо?»

Модель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) на благотворительном вечере, Нью-Джерси, США, 3 июня 2017.

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Кендалл Дженнер: «Зачем мне перекраивать свое лицо?»
Фото: GlobalLookPress
 

Традиционные благотворительные соревнования по поло прошли в Нью-Джерси на днях. Кендалл Дженнер появилась на мероприятии в коротком платье Dolce & Gabbana с растительным принтом. 

Несколько месяцев назад поклонники Кендалл заподозрили ее в увлечении пластической хирургией. На одной из фотографий губы звезды выглядели непривычно пухлыми. Правда, сестра Дженнер, Кайли (Kylie), тут же объяснила, что визуально губы Кендалл казались больше благодаря карандашу бренда Kylie Cosmetics. Но разговоры о том, что модель делала пластические операции, не утихали. Тогда она опубликовала на своем сайте целое эссе, посвященное этому вопросу.

Люди бы сказали, что раз я оправдываюсь, значит, виновата.

Мы спешили (сделать фотографии прим. ред.), поэтому я позволила Кайли накрасить меня, объяснила Кендалл, которой сейчас 21 год. Я никогда не использую карандаш для губ или помаду, если это не классический красный цвет. И когда я говорю «никогда», я имею в виду «никогда». Обычно я использую просто блеск для губ. В тот момент я просто вышла и сделала свое дело. И я себе с этим макияжем нравилась! Внезапно наши фотографии вышли с заголовками вроде «О господи, Кендалл увеличила губы и сделала пластику лица! Посмотрите на ее скулы и нос!» Это просто сумасшествие. Я не оправдывалась, потому что люди сразу бы сказали, что раз я оправдываюсь, значит, виновата. Кайли все видела, чувствовала свою ответственность и поэтому записала видео для снэпчата. Это все очень утомительно. Я модель, зачем мне перекраивать свое лицо? Это просто не имеет смысла. 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 07.06.2017 Теги: Кендалл Дженнер

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