Бритни Спирс: «Я практически Дева Мария»
Певица Бритни Спирс (Britney Spears) в аэропорту Токио, Япония, 1 июня 2017.
Папарацци сфотографировали Спирс, когда певица прибыла в аэропорт Нарита, что в 70 километрах от Токио. На звезде были серые шорты, серая же футболка, а на плечи Бритни набросила расшитый цветами платок.
Когда-то Бритни была ходячей катастрофой. Она забывала надеть трусы, попадала в объективы фотографов пьяная, однажды зачем-то обрила голову. Теперь о 35-летней Спирс почти не слышно. Недавно она рассказала в интервью журналу Flaunt, что все дело в хорошей охране. Раньше ей просто не приходило в голову нанять людей, чтобы ее защищали от папарацци.
Я очень близка со своей службой безопасности.
— Я думаю, что столкнулась со многими проблемами в прошлом из-за того, что у меня не было хорошей охраны, — рассуждала Бритни. — Никто не давал мне таких блестящих советов, как дают сейчас. Я очень близка со своей службой безопасности. Также теперь у меня есть дети, и жизнь стала более спокойной. На самом деле я очень скучный человек. Я никуда не выхожу. Я ничего не делаю. Я практически Дева Мария, серьезно. Я думаю, что моя жизнь сделала разворот на 360 градусов. Сейчас все совершенно по-другому. Это другая эра.
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Обсуждение 4
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Micha PiterНа 360 градусов?!:)))) Может на 180? :) Как скажет, хоть стой, хоть падай:))))
06.06.17 15:30
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vДа четко высказалась: где была, там и есть, только теперь ее охрана прикрывает )))
06.06.17 16:19
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У кого какие развлечения. У них там крыша уже едет от изобилия. Бритни известна как патологический шопоголик. Закупает шмотки, по 5 похожих сумочек и всё равно счастья не чувствует(( Как Майкл Джексон статуи и горшки покупал золотые. Джонни Депп транжирит. Кто-то пытается заглушить пустоту и одиночество алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то сексом, кто-то покупками. И всё равно дно. Может, если бы не ничего не делать, а делать что-то полезное, и не только для себя, то и не надо было бы с толпой охранников шастать за сумочками и юбочками.
06.06.17 17:16
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У Марии совершенно другая биография и заслуги перед человечеством.
06.06.17 14:27