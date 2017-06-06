Бритни Спирс: «Я практически Дева Мария»

Фото: GlobalLookPress

Папарацци сфотографировали Спирс, когда певица прибыла в аэропорт Нарита, что в 70 километрах от Токио. На звезде были серые шорты, серая же футболка, а на плечи Бритни набросила расшитый цветами платок.

Когда-то Бритни была ходячей катастрофой. Она забывала надеть трусы, попадала в объективы фотографов пьяная, однажды зачем-то обрила голову. Теперь о 35-летней Спирс почти не слышно. Недавно она рассказала в интервью журналу Flaunt, что все дело в хорошей охране. Раньше ей просто не приходило в голову нанять людей, чтобы ее защищали от папарацци.

Я очень близка со своей службой безопасности.

— Я думаю, что столкнулась со многими проблемами в прошлом из-за того, что у меня не было хорошей охраны, — рассуждала Бритни. — Никто не давал мне таких блестящих советов, как дают сейчас. Я очень близка со своей службой безопасности. Также теперь у меня есть дети, и жизнь стала более спокойной. На самом деле я очень скучный человек. Я никуда не выхожу. Я ничего не делаю. Я практически Дева Мария, серьезно. Я думаю, что моя жизнь сделала разворот на 360 градусов. Сейчас все совершенно по-другому. Это другая эра.