Николь Кидман: «Могу съесть таракана»

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На днях Николь Кидман открыла рождественские витрины в одном из главных универмагов Парижа Printemps. Актриса разрезала красную ленту, после чего открылся занавес, скрывавший витрину с новогодними украшениями. В предыдущие годы в торжественной церемонии участвовали Кейт Уинслет (Kate Winslet), Ума Турман (Uma Thurman), Кейт Мосс (Kate Moss).

Недавно в интервью журналу W Magazine Николь шокировала своих поклонников признанием, что она совсем не брезглива.

Для меня это было бы всего лишь приключением!

— Свою первую роль в кино я получила, когда мне было 14 лет, — начала рассказ 50-летняя Кидман. — Это был фильм Bush Christmas, который снимался в Австралии. В какой-то момент мне сообщили, что по воле сценариста, мне предстоит съесть пригоршню личинок местной бабочки. Личинки были молочно-белого цвета, они ползали по земле и шевелились… Но знаете что, меня даже не пришлось уговаривать сделать это. Мне хотелось их попробовать, я ждала этого с большим нетерпением! Наверное, я могла вполне бы преуспеть на каком-нибудь шоу типа «Последнего героя». Но увы, я не слишком хорошо умею лазать по деревьям, карабкаться на скалы и делать прочие подобные вещи. Зато если мне предложат съесть живого таракана, я съем его без отвращения. Впрочем, я бы попробовала, пожалуй, и паука … Для меня это было бы всего лишь приключением, а я люблю приключения!